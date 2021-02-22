Стабильность в Таллиннском аэропорту: количество прямых рейсов в города Европы не изменилось

На этой неделе рейсы осуществляются в следующие аэропорты:

* Амстердам (Air Baltic)

* Франкфурт (Lufthansa)

* Хельсинки (Finnair)

* Лондон (Air Baltic)

* Минск (Belavia)

* Осло (Air Baltic)

* Рига (Air Baltic)

* Стокгольм (SAS, SAS)

* Варшава (LOT)

В графике полетов на эту неделю есть также чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и на Гран-Канарию.

С 22 февраля въезд в Эстонию без ограничений разрешен для прибывающих из Хорватии, Исландии, Греции, Лихтенштейна, Норвегии, Германии, Финляндии и Дании.