ФОТО | Бургхаузен — самый длинный замок в Европе

Замок Бургхаузен (Burg zu Burghausen) в Баварии на границе с Австрией — бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.