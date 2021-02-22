22.02.2021, 11:10
ФОТО | Бургхаузен — самый длинный замок в Европе
Автор: Bwag - собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70714334
Этот средневековый замок возведен на узком и длинном хребте в Баварии над рекой Зальцах.
Замок Бургхаузен (Burg zu Burghausen) в Баварии на границе с Австрией — бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.
Сооружение простирается вдоль узкого и вытянутого хребта над рекой Зальцах на высоте 420 м над уровнем моря.