Страховая компания: путешествовать можно, но поездку нужно тщательно продумать
Руководитель отдела страхования путешествий Salva Эпп Ульфсак пояснила, что появление вакцины придало людям чувство уверенности и что с конца прошлого года интерес к поездкам и страхованию путешествий явно возрос. “Поскольку люди не могли нормально путешествовать почти целый год, они, разумеется, хотят отправиться в путь как можно скорее. Интерес к страхованию путешествий явно возрос, и по этому поводу возникает много вопросов. Поскольку мы являемся одной из немногих компаний, которые в рамках страхования путешествий покрывают и связанные с коронавирусом риски, количество обращений велико”, — сказала Ульфсак.
С июня компания Salva начала предлагать страхование здоровья от COVID-19 в качестве новой страховой защиты в путешествии, призванной помочь покрыть медицинские расходы, понесенные за границей в случае заражения вирусом.
Ульфсак пояснила, что в любом случае, планируя сегодня поездку, необходимо учитывать риски. Страховка Salva минимизирует их часть, но в нынешние нестабильные времена определенную сумму придется заплатить самому застрахованному. При необходимости страховка покрывает связанные с заболеванием COVID-19 расходы на лечение, расходы в связи с нахождением в карантине и стоимость обратных билетов, но не расходы, понесенные из-за закрытых авиамаршрутов и т.п.
“Например, у нас был случай, когда возвращавшейся с Канарских островов семье пришлось на обратном пути пройти тест на COVID-19. У отца семейства он оказался положительным. Остальные члены семьи вернулись в Эстонию, но отцу пришлось остаться на карантине на острове. Мы смогли покрыть расходы на новые авиабилеты, проживание и другие связанные с карантином издержки”, — отметила Ульфсак.
Многие случаи связаны с получением положительного результата теста непосредственно перед поездкой. Например, за день до поездки в семье был обнаружен вирус, и компенсирован был весь бюджет на поездку размером почти в 4000 евро.
Ульфсак подчеркнула, что в нынешней ситуации при планировании поездок особенно важно проконсультироваться со специалистами страховых компаний или туристических агентств, поскольку страховка покрывает расходы, если человек заболевает, но не расходы в связи с закрытыми границами и отмененными полетами.
“Вполне возможно, что страна назначения не требует тестирования, но транзитная страна его требует, а пассажир проигнорировал этот факт. Полеты в дальние страны без исключения требуют пересадок в Европе. Если сертификат тестирования с отрицательным результатом не предъявлен, это автоматически означает дополнительную трату времени и необходимость покупки новых билетов”, — сказала руководитель отдела страхования путешествий Salva. Поскольку все расписания и маршруты полетов в настоящее время очень подвижны, вы никогда не можете знать, будут ли в случае прерывания поездки рейсы перенаправлены в какую-то другую страну.
Страхование здоровья Salva от COVID-19 покрывает расходы на лечение за границей в связи с заражением вирусом (затраты на диагностику, лекарства, больничное лечение) и, в случае нахождения в карантине, дополнительные расходы на проживание и транспорт в размере до 2000 евро. Если у застрахованного диагностирован COVID-19 в Эстонии еще до отъезда и поездка противопоказана, Salva возместит стоимость неиспользованного туристического пакета или авиабилетов.
Самое главное — учесть имеющиеся риски, и, если все же вы решили отправиться в отпуск за границу, соответствующую информацию следует изучать тщательнее, чем обычно. Также, разумеется, необходимо соблюдать инструкции Департамента здоровья и Министерства иностранных дел.
Из-за множества ограничений, опасаясь коронавируса, человек может сам отменить путешествие непосредственно перед поездкой — это не страховой случай, и связанные с неиспользованной поездкой расходы не возмещаются.