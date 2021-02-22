Страховая компания: путешествовать можно, но поездку нужно тщательно продумать

Ульфсак пояснила, что в любом случае, планируя сегодня поездку, необходимо учитывать риски. Страховка Salva минимизирует их часть, но в нынешние нестабильные времена определенную сумму придется заплатить самому застрахованному. При необходимости страховка покрывает связанные с заболеванием COVID-19 расходы на лечение, расходы в связи с нахождением в карантине и стоимость обратных билетов, но не расходы, понесенные из-за закрытых авиамаршрутов и т.п.

С июня компания Salva начала предлагать страхование здоровья от COVID-19 в качестве новой страховой защиты в путешествии, призванной помочь покрыть медицинские расходы, понесенные за границей в случае заражения вирусом.

Руководитель отдела страхования путешествий Salva Эпп Ульфсак пояснила, что появление вакцины придало людям чувство уверенности и что с конца прошлого года интерес к поездкам и страхованию путешествий явно возрос. “Поскольку люди не могли нормально путешествовать почти целый год, они, разумеется, хотят отправиться в путь как можно скорее. Интерес к страхованию путешествий явно возрос, и по этому поводу возникает много вопросов. Поскольку мы являемся одной из немногих компаний, которые в рамках страхования путешествий покрывают и связанные с коронавирусом риски, количество обращений велико”, — сказала Ульфсак.

“Например, у нас был случай, когда возвращавшейся с Канарских островов семье пришлось на обратном пути пройти тест на COVID-19. У отца семейства он оказался положительным. Остальные члены семьи вернулись в Эстонию, но отцу пришлось остаться на карантине на острове. Мы смогли покрыть расходы на новые авиабилеты, проживание и другие связанные с карантином издержки”, — отметила Ульфсак.

Многие случаи связаны с получением положительного результата теста непосредственно перед поездкой. Например, за день до поездки в семье был обнаружен вирус, и компенсирован был весь бюджет на поездку размером почти в 4000 евро.

Ульфсак подчеркнула, что в нынешней ситуации при планировании поездок особенно важно проконсультироваться со специалистами страховых компаний или туристических агентств, поскольку страховка покрывает расходы, если человек заболевает, но не расходы в связи с закрытыми границами и отмененными полетами.