Некоторые популярные у туристов острова и города могут затонуть уже к концу века

"В результате изменений климата к 2050 году на планете могут ежегодно происходить наводнения, а к 2100 году уровень моря может подняться на тревожные 25%. Это приведет к миграции населения и уничтожению ряда туристических направлений", — пишет портал.

Самые уязвимые – маленькие островные государства, такие как Фиджи, Палау, Сейшельские острова и Мальдивы. Они могут быть полностью уничтожены из-за подъема воды. Местные жители уже сейчас обеспокоены перспективой покидать дома и переселяться на более высокие земли.

"Повышение уровня моря на один метр может казаться незначительным, но в действительности будет иметь разрушительные последствия как для людей, так и экономики. Экстремальные наводнения могут стать обычным явлением для таких городов, как Амстердам, Лондон, Стамбул, Дубай, Бангкок, Токио, Кейптаун, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие", — отмечает портал.

Euronews сообщает, что последствия изменения климата в некоторых туристических местах ощущаются уже сейчас.

Так, в 2019 году Венеция столкнулась с рекордными наводнениями, которые нанесли ущерб в 1 млрд евро. В июне 2020 года город затопило вновь. По прогнозам экспертов, к 2050 году Венеция будет испытывать сильные наводнения раз в пять лет, а к 2100 – раз в пять месяцев.

Мальдивы также чрезвычайно восприимчивы к приливам – большая часть суши там уже сейчас находится на высоте менее метра над уровнем моря. К концу века более трех четвертей территории страны окажется под водой.

Нью-Йорк к 2100 году также может стать опасным местом для жизни – уровень моря там поднимется на 1,8 метра. Десяткам тысячам человек придется переехать, особенно из низинных районов, Бруклина и Куинса.

С похожей проблемой столкнуться 8,4 млн жителей низинных районов Гонконга. Для города, который до пандемии ежегодно посещали около 56 млн туристов, последствия будут катастрофическими.