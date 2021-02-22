ФОТО | Итальянский художник создает удивительные скульптуры из фруктов, овощей и кофейных зерен

Ekraanitõmmis, Youtube/Valeriano Fatica

В XVI веке вся Европа восхищалась картинами итальянского художника Арчимбольдо, которые писал портреты людей, состоящих из фруктов, овощей и цветов. В XXI веке его традицию продолжил Валериано Фатике, создающий из продуктов питания всевозможные скульптурные композиции.