22.02.2021, 13:01
ФОТО | Итальянский художник создает удивительные скульптуры из фруктов, овощей и кофейных зерен(1)
Ekraanitõmmis, Youtube/Valeriano Fatica
В XVI веке вся Европа восхищалась картинами итальянского художника Арчимбольдо, которые писал портреты людей, состоящих из фруктов, овощей и цветов. В XXI веке его традицию продолжил Валериано Фатике, создающий из продуктов питания всевозможные скульптурные композиции.
32-летний итальянский художник и скульптур Валериано Фатике в качестве рабочего материала использует различные продукты питания: фрукты, овощи, сыр, трюфеля, кофейные зерна и конфеты.
“Я начал интересоваться искусством практически с пеленок, так как мой отец — художник. А поскольку моя семья владеет рестораном, я начал работать с продуктами”, — рассказал скульптор изданию Bored Panda.
Его работы стали настолько популярны, что Валериано Фатике был признан лучшим "кулинарным" художником в Европе.