Novatours: ни один из наших туристов не заразился коронавирусом во время путешествий

На данный момент о массовом туризме речи не идет. Наша задача состоит в том, чтобы предложить интересующимся отдыхом туристам максимально безопасные, контролируемые поездки, прямые рейсы и качественные услуги.

Люди устали от коронакризиса и нуждаются в отдыхе. В нашем климате солнце, потребность в витамине D и отдых без стресса так же важны, как и предотвращение вирусов.

Популярностью пользуются и туры на Тенерифе. Кроме того, мы фиксируем большой интерес наших клиентов к летним поездкам. Туры бронируют уже даже на следующий зимний сезон, так как условия бронирования очень гибкие и пакеты отдыха продаются по выгодным ценам.

Действительно, в первой половине февраля, после годичного перерыва, состоялся первый рейс Novatours в Шарм-эль-Шейх. Открытие этого направления ожидалось с большим интересом, спрос относительно поездок в Хургаду также растет. Мы добавили к графику наших рейсов на ближайшие недели несколько дополнительных вылетов.

Действительно, в первой половине февраля, после годичного перерыва, состоялся первый рейс Novatours в Шарм-эль-Шейх. Открытие этого направления ожидалось с большим интересом, спрос относительно поездок в Хургаду также растет. Мы добавили к графику наших рейсов на ближайшие недели несколько дополнительных вылетов.

Вы уже продаете путевки в Египет? Куда еще организуете туры?

В первую очередь все интересуются требованиями и условиями безопасности в местах, куда планируют отправиться на отдых. Туристы хотят также знать, подходят ли местные погодные условия для пляжного отдыха и какие доступны экскурсии. Предпочтение отдается всевозможным занятиям на свежем воздухе, в том числе водным видам спорта.

В этом году нашим путешественникам, к сожалению, не доступен отдых на горнолыжных склонах в итальянских Альпах, так как на этих курортах до марта действуют очень строгие ограничения. По сути, вся эта территория закрыта для туристов до конца сезона. Закрыты и многие экзотические места отдыха, такие как Таиланд, где жители Эстонии привыкли отдыхать на протяжении многих лет.

А в других странах и регионах ситуация с туризмом хуже?

После годичного перерыва путешественники из Эстонии снова смогут открыть для себя популярные курорты Турции. А если позволит эпидемиологическая ситуация и условия, с середины весны можно будет провести отпуск на греческих островах, в Болгарии, Черногории, Португалии и многих других популярных туристических местах.

Прямые поездки на Тенерифе на Рождество и в начале нового года показали, что интерес к путешествиям никуда не делся, и что даже в нынешних условиях коронавируса можно безопасно летать на отдых на южные курорты.

Кто сейчас вообще путешествует?

Во время школьных каникул большинство клиентов — это семьи с детьми. В другое время растет доля молодежи и пожилых людей.

Не кажется ли вам, что вы как туристическая компания являетесь дополнительным источником риска?

Мы не делаем скидок по части безопасности туристов. Путешествовать можно, но нужно делать это ответственно. Мы исходим прежде всего из принципа, что все должны быть защищены. Доказательством приложенным нами усилий является тот факт, что ни один из клиентов, воспользовавшийся прямыми рейсами Novatours, не привез вирус COVID-19 в Эстонию или страну назначения.

Как вы получаете информацию, ведь везде ситуация меняется очень стремительно?