Novatours: ни один из наших туристов не заразился коронавирусом во время путешествий

Вы уже продаете путевки в Египет? Куда еще организуете туры?
Действительно, в первой половине февраля, после годичного перерыва, состоялся первый рейс Novatours в Шарм-эль-Шейх. Открытие этого направления ожидалось с большим интересом, спрос относительно поездок в Хургаду также растет. Мы добавили к графику наших рейсов на ближайшие недели несколько дополнительных вылетов.
Популярностью пользуются и туры на Тенерифе. Кроме того, мы фиксируем большой интерес наших клиентов к летним поездкам. Туры бронируют уже даже на следующий зимний сезон, так как условия бронирования очень гибкие и пакеты отдыха продаются по выгодным ценам.
Люди хотят на солнечные курорты?
Люди устали от коронакризиса и нуждаются в отдыхе. В нашем климате солнце, потребность в витамине D и отдых без стресса так же важны, как и предотвращение вирусов.
На данный момент о массовом туризме речи не идет. Наша задача состоит в том, чтобы предложить интересующимся отдыхом туристам максимально безопасные, контролируемые поездки, прямые рейсы и качественные услуги.
Какие еще направления доступны?
После годичного перерыва путешественники из Эстонии снова смогут открыть для себя популярные курорты Турции. А если позволит эпидемиологическая ситуация и условия, с середины весны можно будет провести отпуск на греческих островах, в Болгарии, Черногории, Португалии и многих других популярных туристических местах.
А в других странах и регионах ситуация с туризмом хуже?
В этом году нашим путешественникам, к сожалению, не доступен отдых на горнолыжных склонах в итальянских Альпах, так как на этих курортах до марта действуют очень строгие ограничения. По сути, вся эта территория закрыта для туристов до конца сезона. Закрыты и многие экзотические места отдыха, такие как Таиланд, где жители Эстонии привыкли отдыхать на протяжении многих лет.
Что сейчас важно знать при покупке тура?
В первую очередь все интересуются требованиями и условиями безопасности в местах, куда планируют отправиться на отдых. Туристы хотят также знать, подходят ли местные погодные условия для пляжного отдыха и какие доступны экскурсии. Предпочтение отдается всевозможным занятиям на свежем воздухе, в том числе водным видам спорта.
Прямые поездки на Тенерифе на Рождество и в начале нового года показали, что интерес к путешествиям никуда не делся, и что даже в нынешних условиях коронавируса можно безопасно летать на отдых на южные курорты.
Кто сейчас вообще путешествует?
Во время школьных каникул большинство клиентов — это семьи с детьми. В другое время растет доля молодежи и пожилых людей.
Не кажется ли вам, что вы как туристическая компания являетесь дополнительным источником риска?
Мы не делаем скидок по части безопасности туристов. Путешествовать можно, но нужно делать это ответственно. Мы исходим прежде всего из принципа, что все должны быть защищены. Доказательством приложенным нами усилий является тот факт, что ни один из клиентов, воспользовавшийся прямыми рейсами Novatours, не привез вирус COVID-19 в Эстонию или страну назначения.
Как вы получаете информацию, ведь везде ситуация меняется очень стремительно?
Еще во время планирования того или иного тура мы руководствуемся рекомендациями властей. Кроме того, поддержку оказывают наши давние зарубежные партнеры. Они держат нас в курсе самой последней и наиболее адекватной информации о мерах безопасности на курортах и в отелях. Для всех интересующихся мы публикуем эту информации на нашей домашней странице в интернете.
Сложно планировать поездку и купить тур, если точно не уверен, будешь ли ты здоров в день отъезда.
Мы были одними из первых туроператоров в Эстонии, кто предложил клиентам гибкие условия изменения путешествия. Любой, чей отпуск был отменен из-за ограничений, мог без каких-либо доплат выбрать другой тур или получить полный возврат уплаченных за путевку денег после подачи соответствующего заявления. Мы предлагаем также дополнительную услугу COVID Pause, при помощи которой можно бесплатно отложить свой отпуск, если непосредственно перед полетом турист получает положительный результат теста на COVID-19. Несмотря на то, что деятельность Novatours по-прежнему ограничена из-за пандемии, деньги всех клиентов защищены финансовой гарантией туроператора.
Пандемия нанесла тяжелый удар по всем туристическим фирмам. Как обстоят дела у вас?
Общая картина в туристической индустрии с марта 2020 года была очень мрачной. Весь сектор был вынужден значительно сократить расходы на персонал, офисы и другие расходы.
Ограничения и запреты на авиаперелеты сузили возможности для работы туристических компаний. Количество пассажиров чартерных рейсов, вылетающих из Таллиннского аэропорта, сократилось в 2020 году на 80%. Эти же цифры отражены в финансовых результатах Novatours.
Но в то же время на туристическом рынке происходят существенные изменения. В течение всего этого времени количество туристических компаний неуклонно сокращается, а туристы предпочитают обращаться к проверенным компаниям с большим опытом работы.
Мы искренне надеемся, что новое правительство Эстонии обратит свое внимание на туристические компании и внесет свой вклад в выживание всего сектора.
Объемы путешествий в текущем году точно будут меньше, чем раньше. Несмотря на изменения на рынке, мы готовы вернуться к обычным условиям организации и проведения туристических поездок, как только позволит эпидемиологическая обстановка.