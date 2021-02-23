Novatours: ни один из наших туристов не заразился коронавирусом во время путешествий

Вы уже продаете путевки в Египет? Куда еще организуете туры?

Действительно, в первой половине февраля, после годичного перерыва, состоялся первый рейс Novatours в Шарм-эль-Шейх. Открытие этого направления ожидалось с большим интересом, спрос относительно поездок в Хургаду также растет. Мы добавили к графику наших рейсов на ближайшие недели несколько дополнительных вылетов.

Популярностью пользуются и туры на Тенерифе. Кроме того, мы фиксируем большой интерес наших клиентов к летним поездкам. Туры бронируют уже даже на следующий зимний сезон, так как условия бронирования очень гибкие и пакеты отдыха продаются по выгодным ценам.



Люди хотят на солнечные курорты?



Люди устали от коронакризиса и нуждаются в отдыхе. В нашем климате солнце, потребность в витамине D и отдых без стресса так же важны, как и предотвращение вирусов.

На данный момент о массовом туризме речи не идет. Наша задача состоит в том, чтобы предложить интересующимся отдыхом туристам максимально безопасные, контролируемые поездки, прямые рейсы и качественные услуги.

Какие еще направления доступны?

После годичного перерыва путешественники из Эстонии снова смогут открыть для себя популярные курорты Турции. А если позволит эпидемиологическая ситуация и условия, с середины весны можно будет провести отпуск на греческих островах, в Болгарии, Черногории, Португалии и многих других популярных туристических местах.

А в других странах и регионах ситуация с туризмом хуже?

В этом году нашим путешественникам, к сожалению, не доступен отдых на горнолыжных склонах в итальянских Альпах, так как на этих курортах до марта действуют очень строгие ограничения. По сути, вся эта территория закрыта для туристов до конца сезона. Закрыты и многие экзотические места отдыха, такие как Таиланд, где жители Эстонии привыкли отдыхать на протяжении многих лет.

Что сейчас важно знать при покупке тура?