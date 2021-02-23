Форт Каларанд, известный как морская крепость Батарея, открывает свои двери

По словам руководителя Эстонского архитектурного центра Рауля Ярга, внушительное здание крепости является одним из самых выдающихся на береговой линии Таллинна. “До возрождения крепостного комплекса любители истории и архитектуры могут окунуться в его красочную биографию”.

Ярг отметил, что помимо экскурсий в морской крепости, архитектурный центр продолжает организовывать экскурсии и в другие закрытые здания — начиная с февраля всех желающих ждут экскурсии также в таллиннском Горхолле и на Балтийской мануфактуре.

Строительство Морской крепости началось в 1829 году, когда российский император Николай I утвердил план обороны Таллинна. На основании этого плана была создана зона укреплений вокруг города, в которую вошел и мощный форт Каларанд со стенами толщиной почти два метра. К середине 19 века форт Каларанд потерял свое военное значение, а комплекс зданий был преобразован в казармы, где периодически могли находиться свыше двух тысяч солдат.