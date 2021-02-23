В какие страны можно путешествовать с предъявлением результата теста на антиген коронавируса

ПЦР-тест используется в случае пациентов, у которых имеются симптомы коронавируса или есть основания подозревать острую инфекцию (например, если они контактировали с больным COVID-19). В свою очередь тесты на антиген коронавируса предназначены для людей, которым необходимо исключить наличие COVID-19 для поездки в страны, где акцептируется результат теста на антиген. Сдать тест можно в аэропорту, клиниках и Медицинском центре Confido, а также в порту Пыхьясадам в Палдиски.

“Всё больше стран акцептируют тесты на наличие антигена коронавируса вместо ПЦР-тестов. Преимущество тестов на антигены заключается в их меньшей стоимости и скорости проведения: результат можно получить всего за 15-30 минут. В случае отрицательного результата теста человек может отправляться в путешествие, а если тест оказался положительным, то пациенту и его близким следует сдать ПЦР-тест”, — прокомментировала координатор пунктов тестирования Confido Лийс Адер.