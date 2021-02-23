В какие страны можно путешествовать с предъявлением результата теста на антиген коронавируса

ПЦР-тест используется в случае пациентов, у которых имеются симптомы коронавируса или есть основания подозревать острую инфекцию (например, если они контактировали с больным COVID-19). В свою очередь тесты на антиген коронавируса предназначены для людей, которым необходимо исключить наличие COVID-19 для поездки в страны, где акцептируется результат теста на антиген. Сдать тест можно в аэропорту, клиниках и Медицинском центре Confido, а также в порту Пыхьясадам в Палдиски.

“Всё больше стран акцептируют тесты на наличие антигена коронавируса вместо ПЦР-тестов. Преимущество тестов на антигены заключается в их меньшей стоимости и скорости проведения: результат можно получить всего за 15-30 минут. В случае отрицательного результата теста человек может отправляться в путешествие, а если тест оказался положительным, то пациенту и его близким следует сдать ПЦР-тест”, — прокомментировала координатор пунктов тестирования Confido Лийс Адер.

Те, кто не отправляется в путешествие, но желает быстро получить информацию о состоянии своего здоровья, также могут отправиться в аэропорт и порт Палдиски для сдачи теста на антиген. Однако представитель Confido подчеркнула, что для сдачи теста обязательно следует забронировать время, чтобы не пришлось стоять в очередях. “Непосредственно перед вылетом рейса или отправлением корабля всегда находится много желающих сделать тест. Если время забронировано заранее, это позволяет рассредоточить нахождение людей и соблюсти правило социального дистанцирования в аэропорту или порту”, — сказала Адер. Время можно забронировать на веб-странице Confido по адресу https://www.confido.ee/covidtest.

Страны, при въезде в которые акцептируется либо тест на антиген, либо ПЦР-тест:

Адер также напоминает путешественникам, что, поскольку страны меняют требования к въезду без заблаговременного предварительного уведомления, то непосредственно перед поездкой нужно обязательно еще раз проверить такие требования.