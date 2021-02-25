МИД Эстонии призывает путешествовать только в случае крайней необходимости: ситуация может измениться за считанные минуты

Во всем мире уровень заболеваемости коронавирусом остается по-прежнему высоким. Но интерес людей к путешествиям никуда не исчез. Кто-то даже предпринимает рискованные поездки в жаркие страны и вовсю делится фотографиями с отдыха в соцсетях.
На данный момент в Эстонии продают путевки на популярные среди туристов остров Тенерифе и в Египет. Интерес к Хургаде был настолько большой, что местный туроператор даже открыл дополнительные рейсы. Кроме того, уже продаются туры в Турцию. Если страна назначения принимает туристов, никто не может запретить деятельность турфирмы, которая заказывает для своих клиентов самолет и организовывает всю поездку.
Однако гендиректор консульского отдела Тийна Нирк и директор бюро консульской помощи Министерства иностранных дел Эстонии Тийна Калласмаа предупреждают, что МИД не рекомендует путешествовать без крайней необходимости.
Конечно, существует множество интерпретаций понятия “крайняя необходимость”. С государственной точки зрения под этим подразумеваются рабочие поездки, оказание важных медицинских услуг и похороны.
“Житель Эстонии — любитель путешествий”, — сказала Тийна Нирк, ссылаясь на тот факт, что обычно из Эстонии за границу совершается около 3,5 млн поездок в год. В прошлом году это число сильно уменьшилось. Вполне понятно, что людям уже надоел коронавирус и постоянное нахождение дома. Удержать кого-то силой нельзя, но есть некоторые моменты, о которых следует знать каждому, кто рискнет отправиться в путешествие в это сложное время.
Быстрые изменения
В стране назначения правила могут меняться с молниеносной скоростью, так как все страны обеспокоены появлением новых штаммов вируса. Так, например, в один февральский день Германия частично закрыла свои границы с Австрией и Чехией.
“И произошло это очень быстро”, — сказала Тийна Калласмаа. “Для путешествующих на автомобиле это может означать, что они не смогут вернуться”, - добавила она. Еще один пример — Швеция, которая закрыла свои границы без предупреждения и повергла в шок тех, кто привык путешествовать на автомобиле из Норвегии в Эстонию через территорию Швецию.
Теперь любая страна может внезапно закрыть границы, запретить транзит или потребовать от въезжающих предъявить дополнительные тесты. Например, с недавнего времени власти Нидерландов стали требовать экспресс-тест, который необходимо сдать за четыре часа до посадки на рейс.
Стоит также обдумать план действий на случай, если вдруг вы заболеете во время поездки. Так, например, недавно группа эстонских путешественников возвращалась с отдыха в Мексике. В одной из транзитных стран им пришлось сдавать дополнительные тесты, которые, к удивлению туристов, показали положительный результат. Их не пустили на стыковочный рейс, путешествие было прервано и эстонцы застряли в одном из транзитных аэропортов, столкнувшись с огромным рядом проблем и материальных затрат.
“Во время путешествия нужно, как минимум, иметь деньги на дополнительные билеты, если рейсы будут отменены или возникнет какая-то другая загвоздка”, — предупредила Калласмаа.
Гендиректор консульского отдела МИДа Эстонии Тийна Нирк добавила, что, поскольку сейчас больницы во многих странах переполнены, при проблемах со здоровьем могут вообще возникнуть трудности с получением необходимой врачебной помощи.
Основные проблемы
В настоящее время самая большая головная боль при планировании поездки — правильно сориентироваться в информационном пространстве. Правил очень много, кроме того, они постоянно меняются. Неудивительно, что Министерству иностранных дел задают по этому поводу очень много вопросов.
“Как уже было сказано, правила так быстро меняются, что потом у людей возникают сложности с возвращением домой. Например, многие страны резко приостановили прямые рейсы в Португалию, потому что там очень быстро распространился новый штамм вируса из Великобритании. Опять же возникает вопрос — как тогда вернуться в Эстонию и каким образом планировать поездку”, — рассказала Калласмаа.
Как рассказали сотрудники МИДа Эстонии, до пандемии коронавируса больше всего граждане нашей страны, путешествующие за границу, нуждались в помощи в случае потери документов, но сейчас эта проблема почти исчезла. Создается впечатление, что люди стали намного ответственнее и больше не забывают вещи в отеле или такси.
А если поехать к соседям?
В прошлом году жители Эстонии больше всего ездили в Латвию и Финляндию. Граница с Россией почти полностью закрыта, даже представители народности сету не могут по своим культурным визам съездить в соседнюю страну прибрать могилы родственников. Попасть в Россию сложно во всех отношениях.
Латвия разрешает транзит через свою страну в течение 12 часов. Для жителей Валга-Валка действуют особые условия, но поехать в Латвию просто так за покупками нельзя.
“Любой, кто хочет на своей машине поехать в командировку за пределы Эстонии, должен очень внимательно изучить маршрут, следить за тестами и их временными рамками”, — сказала Нирк.
Надежда на вакцину
В настоящее время всего несколько стран принимают сертификаты о вакцинации или справки об истории болезни.
Европейская комиссия вместе со странами-членами ЕС только обсуждают, как выстроить общую систему контроля, создать единый паспорт вакцинации и как ввести общую форму теста или медицинского сертификата. Очевидно, что для вакцинации потребуется еще довольно много времени. Опережает всех пока только Израиль. Вот почему пока так важен именно результат теста.
Станет ли вакцинация обязательным условием путешествий?
“Наверное, так строго все же не будет”, — считает Тийна Нирк. “Ведь есть и те, кому вакцинация противопоказана”.
Согласно официальным правилам Эстонии, по приезде в нашу страну изоляцию могут не соблюдать те, кто привился от COVID-19 или уже переболел коронавирусом. Остальные прибывшие должны находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Если первый тест будет сдан в аэропорту, а другой — через семь дней, карантин может быть сокращен на три дня в случае отрицательного результата.
Как долго продлится все это?
Никто точно не может ответить на этот вопрос. В министерстве иностранных дел Эстонии надеются, что если в мае начнется массовая вакцинация, то большая часть ограничений постепенно будет снята.
Сейчас же лучше повременить с туристическими поездками. Особенно рискованно ехать за пределы Европейского Союза, так как в случае ухудшения обстановки или введения новых ограничений возникает риск оказаться в ловушке или понести дополнительные финансовые расходы.
Например, на данный момент в Китае действуют очень строгие ограничения. Все прибывающие в Поднебесную должны соблюдать обязательный карантин в назначенной государством гостинице. При этом вся семья будет разделена по отдельным комнатам. Даже маленькие дети не могут быть со своими родителями — им разрешено общаться между собой только посредством видеозвонков. Люди протестуют, но правительство Китая непоколебимо. МИД Эстонии испытал все эти сложности на собственном опыте, когда организовывал деловую поездку в Китай одного из своих дипломатов. Для дипломатического сотрудника исключения не сделали — к нему применили все те же правила, как и к любому иностранцу, прибывшему в Китай. По приезде эстонский дипломат был помещен на карантин в гостиницу, которую выбрали сами китайцы.
“Мир сейчас закрыт, — отметила Тийна Калласмаа. “Это неприятно, но это надо пережить”.