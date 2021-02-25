МИД Эстонии призывает путешествовать только в случае крайней необходимости: ситуация может измениться за считанные минуты

Совет

Зарегистрируйте свою поездку!

• Если вы все же отправляетесь в путешествие, зарегистрируйте свою поездку на сайте МИД Эстонии Reisitargalt, где также можно найти актуальную информацию об ограничениях в разных странах мира.

• Если вы зарегистрируете свою поездку через сайт Reisitargalt, то в случае неожиданных изменений МИД сможет отправить вам важную информацию на телефон и быть в курсе, что где-то граждане нашей страны нуждаются в помощи.