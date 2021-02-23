23.02.2021, 12:00
В Таиланде раскрыли популярную схему обмана в отелях и туристических фирмах
Photo by Miltiadis Fragkidis on Unsplash
В Таиланде более тысячи фирм и отелей обвинили в мошенничестве, связанном с выплатами части туристических расходов от государства.
Сообщается, что жалоба, поданная в Управление по борьбе с преступностью против 448 отелей и 486 турфирм по всей стране, связана с мошенничеством в рамках внутренней кампании для туристов “Мы путешествуем вместе”. Благодаря ей отдыхающий мог оплатить только 60 процентов расходов на жилье и авиабилеты, остальные 40 — брало на себя государство.
Таким образом, аферисты смогли зарегистрировать поддельные бронирования на общую сумму 1,7 миллиарда батов (46,5 млн евро). Чтобы получить больше выплат от государства, некоторые отели также устанавливали высокие цена на номера.