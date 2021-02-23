В Таиланде раскрыли популярную схему обмана в отелях и туристических фирмах

Сообщается, что жалоба, поданная в Управление по борьбе с преступностью против 448 отелей и 486 турфирм по всей стране, связана с мошенничеством в рамках внутренней кампании для туристов “Мы путешествуем вместе”. Благодаря ей отдыхающий мог оплатить только 60 процентов расходов на жилье и авиабилеты, остальные 40 — брало на себя государство.