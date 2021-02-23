На паромах в Финляндию начали требовать справку об отрицательном тесте на COVID-19

Тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Исключение сделано для детей до 13 лет, водителей грузовиков, моряков, членов экипажей воздушных судов могут, работающего в Финляндии медицинского персонала всех уровней - все они могут пересекать границу без наличия сертификата. Пассажир может также предъявить справку от врача, подтверждающую, что ее владелец в течение последних шести месяцев переболел COVID-19.