23.02.2021, 12:20
На паромах в Финляндию начали требовать справку об отрицательном тесте на COVID-19(1)
Foto: Tiit Blaat
С сегодняшнего дня паромные компании не пустят на борт следующих в Финляндию пассажиров, у которых не будет справки или теста на коронавирус, сообщает rus.err.ee.
Тест на коронавирус должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки. Исключение сделано для детей до 13 лет, водителей грузовиков, моряков, членов экипажей воздушных судов могут, работающего в Финляндии медицинского персонала всех уровней - все они могут пересекать границу без наличия сертификата. Пассажир может также предъявить справку от врача, подтверждающую, что ее владелец в течение последних шести месяцев переболел COVID-19.
Без сертификата или справки пассажира на борт не пропустят, действующие в Финляндии ограничения на въезд были продлены до 18 марта.
С точным перечнем принимаемых справок о тесте на коронавирус можно ознакомиться ЗДЕСЬ.