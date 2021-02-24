ФОТО | Сафари по-эстонски: невероятная экскурсия по парку лосей и благородных оленей

Если ехать из Таллинна в сторону Тюри, то через несколько километров после Лелле есть небольшой, порою незаметный поворот на Центр отдыха Тоосиканну. Узкая лесная дорожка приводит к воротам, на которых красуются два изящных оленя. А дальше начинаются чудеса!

Хотя африканская охота на животных по-прежнему распространена и даже является развивающейся туристической отраслью, само понятие “сафари” со временем приобрело совсем другой смысл — сегодня это мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу. Такое сафари есть и в Эстонии!

Еще пару десятилетий назад от слова сафари одни — охотники — приходили в полный восторг, другие же испытывали ужас. Любители охоты со всего мира съезжались в Африку, чтобы поучаствовать в увлекательном, как им казалось, мероприятии и “насобирать” как можно больше редких трофеев. Защитники же животных выступали в различных организациях за немедленное прекращение подобных развлечений. Но сафари стало настолько прибыльным бизнесом для многих бедных африканских стран, что состоятельных путешественников-охотников из Европы, США и стран Азии встречали с большой радостью, несмотря ни на что.

Парк Тоосиканну занимает площадь 928 гектаров. Здесь обитают благородные олени, лоси, дикие козы, еноты, кабаны, лисицы и зайцы. Маршрут сафари обозначен цифрами. Ехать надо очень медленно и зорко смотреть по сторонам, чтоб увидеть обитателей местного леса. Поначалу кажется, что все они спрятались в глухом лесу Центра, оставив только следы на снегу. Но пару километров вперед и замечаешь стойбище оленей. Они мирно стоят на небольшой площадке, едят сено и лижут насыпанную горкой соль. Медленно едете дальше и по привычке резко жмете на педаль тормоза, когда на обочине замечаете большого лося. Но и он не представляет никакой опасности — посмотрит в вашу сторону и спокойно пойдет дальше, а вы, ошарашенные такой встречей, продолжаете свой путь по карте сафари.

В зоопарке обитает около 500 благородных оленей. Вы их точно увидите! Они спокойно гуляют по лесу, неспешно переходят дорогу, с интересом смотря на остановившихся туристов. И даже непонятно, кто кого здесь больше изучает.

Сафари по-эстонски — это невероятное зрелище! Те, кого так боятся эстонские автомобилисты на местных трассах, здесь совсем не опасны для людей. Вас ждет действительно потрясающая экскурсия в мир дикой природы Эстонии, где с лихвой можно насладиться дикими животными.

И если африканское сафари стоит очень дорого, то экскурсия по Центру Тоосиканну по карману каждому. За автомобиль берут всего 20 евро! (не с человека, а именно за машину!). Единственная сложность — надо заранее бронировать время, а места разлетаются как горячие пирожки.

Для бронирования:

Телефон: +372 489 8160

Э-майл: info@toosikannu.ee

Адрес: Toosikannu, Jõeküla küla, Türi vald, 79218 Järvamaa

Больше информации о Центре отдыха Toosikannu: https://toosikannu.ee/