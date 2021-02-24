ФОТО | Сафари по-эстонски: невероятная экскурсия по парку лосей и благородных оленей

Еще пару десятилетий назад от слова сафари одни — охотники — приходили в полный восторг, другие же испытывали ужас. Любители охоты со всего мира съезжались в Африку, чтобы поучаствовать в увлекательном, как им казалось, мероприятии и “насобирать” как можно больше редких трофеев. Защитники же животных выступали в различных организациях за немедленное прекращение подобных развлечений. Но сафари стало настолько прибыльным бизнесом для многих бедных африканских стран, что состоятельных путешественников-охотников из Европы, США и стран Азии встречали с большой радостью, несмотря ни на что.

Хотя африканская охота на животных по-прежнему распространена и даже является развивающейся туристической отраслью, само понятие “сафари” со временем приобрело совсем другой смысл — сегодня это мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу. Такое сафари есть и в Эстонии!

Если ехать из Таллинна в сторону Тюри, то через несколько километров после Лелле есть небольшой, порою незаметный поворот на Центр отдыха Тоосиканну. Узкая лесная дорожка приводит к воротам, на которых красуются два изящных оленя. А дальше начинаются чудеса!

Парк Тоосиканну занимает площадь 928 гектаров. Здесь обитают благородные олени, лоси, дикие козы, еноты, кабаны, лисицы и зайцы. Маршрут сафари обозначен цифрами. Ехать надо очень медленно и зорко смотреть по сторонам, чтоб увидеть обитателей местного леса. Поначалу кажется, что все они спрятались в глухом лесу Центра, оставив только следы на снегу. Но пару километров вперед и замечаешь стойбище оленей. Они мирно стоят на небольшой площадке, едят сено и лижут насыпанную горкой соль. Медленно едете дальше и по привычке резко жмете на педаль тормоза, когда на обочине замечаете большого лося. Но и он не представляет никакой опасности — посмотрит в вашу сторону и спокойно пойдет дальше, а вы, ошарашенные такой встречей, продолжаете свой путь по карте сафари.