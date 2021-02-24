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24.02.2021, 13:40

ФОТО | Сафари по-эстонски: невероятная экскурсия по парку лосей и благородных оленей

 
В 90 км от Таллинна, рядом с поселком Лелле, находится центр отдыха под названием Тоосиканну. На очень большой ухоженной территории можно найти все, что душе угодно для приятного времяпрепровождения. Но одна из главных достопримечательностей Тоосиканну, ради которой стоит посетить это место, — самый большой в Эстонии олений сад и парк животных.

Еще пару десятилетий назад от слова сафари одни — охотники — приходили в полный восторг, другие же испытывали ужас. Любители охоты со всего мира съезжались в Африку, чтобы поучаствовать в увлекательном, как им казалось, мероприятии и “насобирать” как можно больше редких трофеев. Защитники же животных выступали в различных организациях за немедленное прекращение подобных развлечений. Но сафари стало настолько прибыльным бизнесом для многих бедных африканских стран, что состоятельных путешественников-охотников из Европы, США и стран Азии встречали с большой радостью, несмотря ни на что.

Хотя африканская охота на животных по-прежнему распространена и даже является развивающейся туристической отраслью, само понятие “сафари” со временем приобрело совсем другой смысл — сегодня это мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу. Такое сафари есть и в Эстонии!

Если ехать из Таллинна в сторону Тюри, то через несколько километров после Лелле есть небольшой, порою незаметный поворот на Центр отдыха Тоосиканну. Узкая лесная дорожка приводит к воротам, на которых красуются два изящных оленя. А дальше начинаются чудеса!

Парк Тоосиканну занимает площадь 928 гектаров. Здесь обитают благородные олени, лоси, дикие козы, еноты, кабаны, лисицы и зайцы. Маршрут сафари обозначен цифрами. Ехать надо очень медленно и зорко смотреть по сторонам, чтоб увидеть обитателей местного леса. Поначалу кажется, что все они спрятались в глухом лесу Центра, оставив только следы на снегу. Но пару километров вперед и замечаешь стойбище оленей. Они мирно стоят на небольшой площадке, едят сено и лижут насыпанную горкой соль. Медленно едете дальше и по привычке резко жмете на педаль тормоза, когда на обочине замечаете большого лося. Но и он не представляет никакой опасности — посмотрит в вашу сторону и спокойно пойдет дальше, а вы, ошарашенные такой встречей, продолжаете свой путь по карте сафари.

В зоопарке обитает около 500 благородных оленей. Вы их точно увидите! Они спокойно гуляют по лесу, неспешно переходят дорогу, с интересом смотря на остановившихся туристов. И даже непонятно, кто кого здесь больше изучает.

Сафари по-эстонски — это невероятное зрелище! Те, кого так боятся эстонские автомобилисты на местных трассах, здесь совсем не опасны для людей. Вас ждет действительно потрясающая экскурсия в мир дикой природы Эстонии, где с лихвой можно насладиться дикими животными.

И если африканское сафари стоит очень дорого, то экскурсия по Центру Тоосиканну по карману каждому. За автомобиль берут всего 20 евро! (не с человека, а именно за машину!). Единственная сложность — надо заранее бронировать время, а места разлетаются как горячие пирожки.

Для бронирования:

Телефон: +372 489 8160
Э-майл: info@toosikannu.ee

Адрес: Toosikannu, Jõeküla küla, Türi vald, 79218 Järvamaa

Больше информации о Центре отдыха Toosikannu: https://toosikannu.ee/

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