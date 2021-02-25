Таллиннский городской музей приглашает всех принять участие в новом увлекательном квесте “Найди льва!”

Конечно, вы знакомы с главным стражником Таллинна Старым Тоомасом. Но даже самый храбрый стражник не смог бы защитить наш город в одиночку. Городской музей предлагает узнать, кто ему в этом помогает?

Уже несколько столетий Таллинн охраняют благородные и бесстрашные львы. Гуляя по улицам города можно встретить самых разных представителей этого рода. Тут и царственные коронованные особы, и спрятавшиеся за фасадом дома скромные наблюдатели, и услужливые привратники у дверей. С кем-то из них вы наверняка знакомы, а мимо кого-то проходите мимо, не замечая.