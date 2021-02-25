Таллиннский городской музей приглашает всех принять участие в новом увлекательном квесте “Найди льва!”(1)
Конечно, вы знакомы с главным стражником Таллинна Старым Тоомасом. Но даже самый храбрый стражник не смог бы защитить наш город в одиночку. Городской музей предлагает узнать, кто ему в этом помогает?
Уже несколько столетий Таллинн охраняют благородные и бесстрашные львы. Гуляя по улицам города можно встретить самых разных представителей этого рода. Тут и царственные коронованные особы, и спрятавшиеся за фасадом дома скромные наблюдатели, и услужливые привратники у дверей. С кем-то из них вы наверняка знакомы, а мимо кого-то проходите мимо, не замечая.
Городской музей предлагаем прогуляться на свежем воздухе и навестить наших храбрых героев. Отправляйтесь в путешествие с семьей или небольшой компанией друзей. Детям в возрасте 10-12 лет лучше играть в сопровождении взрослых. Для младших детей игра может быть сложной. Не забудьте взять с собой заряженный телефон, в который нужно скачать бесплатное приложение LoQuiz через Google Play или AppStore. Чтобы получить доступ к игре на русском языке, откройте приложение и впишите в открывающееся поле название (Username) Estonia103 и пароль (Password) 103.
Если из-за проблем с интернетом какой-то вопрос не будет открываться, можно идти дальше и выполнять следующее задание. Порядок прохождения маршрута может быть произвольным, но на карте в приложении будет предложена наиболее удобная траектория движения.
Игра в приложении будет доступна до 20 июля 2021 года, но только среди тех, кто пройдет игровой маршрут 24-28 февраля, будут разыгрываться призы. Заполняя поля игры, не забудьте оставить адрес электронной почты, чтобы мы смогли с вами связаться. Одевайтесь теплее, а если замерзнете, заходите погреться и отдохнуть в уютное кафе неподалеку. Желаем интересных открытий на тропе приключений!
Более подробно ЗДЕСЬ.