ВИДЕО | В Сан-Франциско перевезли старинный двухэтажный дом

В Сан-Франциско на шесть кварталов перевезли двухэтажный дом, которому 139 лет, пишет San Francisco Chronicle.

Нынешний владелец дома Тим Браун согласовывал переезд своей недвижимости с Франклин-стрит в 20 различных инстанциях. На получение разрешений он потратил $200 000 и примерно столько же на саму транспортировку. Перемещение здания потребовалось из-за того, что на месте дома собираются построить новую жилую многоэтажку.

Дом деревянный, в нем шесть спален, три ванных комнаты. Для перевозки его погрузили на платформу, которая передвигалась со скоростью 1,5 км/ч.

По маршруту следования дома на время демонтировали паркоматы, передвинули дорожные знаки, сняли электропровода, спилили ветви деревьев, отключили светофоры и убедили водителей не парковать свои автомобили.

MOVING DAY: After 139 years at the same San Francisco address, this two-story Victorian house has a new location. https://t.co/tnsldPDMq9 pic.twitter.com/cFQ9KU2QJs — ABC News (@ABC) February 22, 2021