ВИДЕО | В Сан-Франциско перевезли старинный двухэтажный дом
В Сан-Франциско на шесть кварталов перевезли двухэтажный дом, которому 139 лет, пишет San Francisco Chronicle.
Нынешний владелец дома Тим Браун согласовывал переезд своей недвижимости с Франклин-стрит в 20 различных инстанциях. На получение разрешений он потратил $200 000 и примерно столько же на саму транспортировку. Перемещение здания потребовалось из-за того, что на месте дома собираются построить новую жилую многоэтажку.
Дом деревянный, в нем шесть спален, три ванных комнаты. Для перевозки его погрузили на платформу, которая передвигалась со скоростью 1,5 км/ч.
По маршруту следования дома на время демонтировали паркоматы, передвинули дорожные знаки, сняли электропровода, спилили ветви деревьев, отключили светофоры и убедили водителей не парковать свои автомобили.