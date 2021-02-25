"Чешские авиалинии" уволят всех сотрудников

Европейская авиакомпания с почти столетней историей (была основана в 1923 году) решилась на такой шаг из-за финансовых проблем. Ранее она запросила государственную поддержку в размере 1,1 миллиарда чешских крон (более 42 млн евро). Однако в Министерстве транспорта, промышленности и торговли Чехии заявили, что не готовы оказать поддержку компании.

Ранее генеральный директор авиагиганта Airbus Гийом Фори заявил, что могут понадобиться принудительные увольнения работников ради спасения концерна. В июле прошлого года Airbus уже объявил о намерении сократить 15 тысяч сотрудников по всему миру.

Одна из крупнейших авиакомпаний Европы — Air France — тоже вынуждена идти на массовые увольнения. В ближайшие два года перевозчик намерен сократить порядка 7,5 тысячи рабочих мест. Другой авиационный гигант — немецкая Lufthansa — тоже приготовилась к массовым сокращениям, без работы могут остаться десятки тысяч человек. В компании считают, что в новых реалиях избыточными оказываются порядка 26 тысяч позиций.