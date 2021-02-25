25.02.2021, 16:51
Невероятно! Одна из крупнейших европейских авиакомпаний открывает прямые рейсы в Таллинн(12)
По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, это долгожданная хорошая новость. “Мы рады сообщить, что, несмотря на сложную ситуацию в авиации, у нас есть возможность открывать новые линии и приветствовать новые авиакомпании. До этого у Цюриха был неиспользованный потенциал — интерес к полетам в Швейцарию у жителей Эстонии был большой, но возможностей для этого было мало. Кроме того, швейцарцы также проявили большой интерес к путешествиям в Эстонию”, — сказал Пяргмяэ.
Согласно предварительной информации, рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям начиная с 25 июня.
Более подробную информацию о расписании рейсов и билетах можно найти на сайте SWISS.