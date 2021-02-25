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25.02.2021, 16:51

Невероятно! Одна из крупнейших европейских авиакомпаний открывает прямые рейсы в Таллинн

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Photo by Obed Tewes on Unsplash
С 25 июня в Эстонию начнет летать крупнейшая швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines, которая будет обслуживать линию Таллинн-Цюрих-Таллинн. Рейсы будут проходить два раза в неделю.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, это долгожданная хорошая новость. “Мы рады сообщить, что, несмотря на сложную ситуацию в авиации, у нас есть возможность открывать новые линии и приветствовать новые авиакомпании. До этого у Цюриха был неиспользованный потенциал — интерес к полетам в Швейцарию у жителей Эстонии был большой, но возможностей для этого было мало. Кроме того, швейцарцы также проявили большой интерес к путешествиям в Эстонию”, — сказал Пяргмяэ.

Согласно предварительной информации, рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям начиная с 25 июня.

Более подробную информацию о расписании рейсов и билетах можно найти на сайте SWISS.

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