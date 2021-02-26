Самолет, вылетевший из Таллинна в Ереван, при загадочных обстоятельствах приземлился в Тегеране

Власти Армении опровергли распространившиеся в СМИ предположения о возможном угоне самолета, пишет Арминфо.

Бывший советник премьер-министра Армении Акоб Чагарян написал на своей странице в Facebook, что 21 февраля Комитет гражданской авиации Армении получил сообщение от генерального директора авиации Объединенных Арабских Эмиратов о непредвиденном приземлении армянского самолета.

Во время полета было решено, что самолет направится в Объединенные Арабские Эмираты на техническое обслуживание. Но вместо этого из-за технических проблем самолет приземлился в Тегеране.

На борту самолета не было пассажиров. Члены экипажа не были гражданами иностранных государств.

"Полет носил технический характер, информация о посадке находится на стадии расследования. Комитетом ведется расследование по вопросу несанкционированного взлета и несанкционированной посадки. Исходя из интересов следствия, комитет об окончательных результатах уведомит после завершения следствия", - говорится в сообщении Комитета.