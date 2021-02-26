В Германии потратят 1,5 млн евро на подъем 400-тонного валуна
Сейчас в немецком городе Альтентрептове полным ходом идут работы — строители откапывают гигантский заносной валун, чтобы немного его приподнять и сделать более заметным и привлекательным для туристов.
“Большой камень” в Альтентрептове
О планах мы сообщали еще в октябре прошлого года. “Большой камень” (нем. Großer Stein) в Альтентрептове, действительно, достоен внимания. Он является одним из самых больших ледниковых валунов в Германии. Этот геотоп, вес которой составляет от 360 до 400 тонн, попал сюда, предположительно, около 10 тысяч лет назад с острова Борнхольм в Балтийском море. Еще большие размеры и вес — примерно 550 тонн — в Германии имеет лишь Бускамский валун, находящийся перед островом Рюген. Он похож на скалу, выглядывает из воды и виден с берега.
Валун и бюджет. Камень преткновения
Достопримечательность — достопримечательностью, но деньги все же будут потрачены немалые. Только на подъем валуна уйдет более 240 тысяч евро, а общая стоимость проекта составит примерно 1,5 миллиона евро. Большую часть средств потратят на обустройство и облагораживание прилегающей территории, чтобы редкий камень получил, так сказать, надлежащее обрамление.
Союз налогоплательщиков Мекленбурга Передней Померании — земли, несущей основные расходы в этом проекте, посчитал траты слишком большими и внес в свою “Черную книгу” из-за, по мнению этой организации, недостаточно бережного обращения с бюджетными средствами.