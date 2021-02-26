В Германии потратят 1,5 млн евро на подъем 400-тонного валуна

О планах мы сообщали еще в октябре прошлого года. “Большой камень” (нем. Großer Stein) в Альтентрептове, действительно, достоен внимания. Он является одним из самых больших ледниковых валунов в Германии. Этот геотоп, вес которой составляет от 360 до 400 тонн, попал сюда, предположительно, около 10 тысяч лет назад с острова Борнхольм в Балтийском море. Еще большие размеры и вес — примерно 550 тонн — в Германии имеет лишь Бускамский валун, находящийся перед островом Рюген. Он похож на скалу, выглядывает из воды и виден с берега.