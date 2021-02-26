В Париже выставили картину Ван Гога, которую почти никто не видел

Полотно под названием “Уличная сцена на Монмартре” было создано в 1887 году, и с тех пор им в основном владели члены одной семьи. Однако теперь оно выставлено на продажу, картина будет демонстрироваться в отделениях аукционного дома Sotheby’s в Париже, Амстердаме и Гонконге. Аукцион состоится 25 марта, эксперты ожидают выручить за картину до 8 млн евро.

Эксперт по творчеству Ван Гога Мартин Бейли сказал Би-би-си, что теперь “впервые появилась возможность как следует на нее посмотреть”. В прошлом с картины делали небольшие репродукции, часто черно-белые, но она оставалась практически неизвестной.

“Поразительно, что это картина Ван Гога, которая была спрятана практически с того момента, как она сошла с мольберта художника, — говорит Бейли. — Она всегда была в частных коллекциях, поэтому на нее смотрели только владельцы и их друзья”.

“Эта картина любопытна тем, что она демонстрирует момент перехода между голландским периодом Ван Гога, когда он пользовался темными, землистыми тонами, и яркими работами времен Прованса. В Париже он открыл для себя импрессионистов, и это подтолкнуло его к экспериментам с цветом”, — объясняет эксперт.

Сельский район

Ван Гог создал “Уличную сцену на Монмартре” в период, когда он жил со своим братом Тео в 1886-87 годах неподалеку от улицы, изображенной на полотне.

Ожидаемая цена в 8 млн евро несколько ниже стоимости некоторых других работ художника. По словам Бейли, произведения, созданные в его прованский период, ценятся более высоко.

“Но до последнего удара молотка, разумеется, нельзя точно предсказать, что именно произойдет на аукционе, — говорит эксперт. Сейчас к Ван Гогу есть большой интерес на Дальнем Востоке, так что рынок его произведений по-настоящему глобальный”.

В свою очередь в аукционном доме Sotheby’s заявили: “Появление на рынке работы такого высокого калибра и из настолько важной серии — это без сомнения очень значительное событие”.