Страны ЕС договорились разработать единые "паспорта вакцинации"

"Политическая задача — добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах", — сказала Меркель по итогам саммита ЕС. "Ожидаю, что к лету это будет готово", — отметила она, уточнив, что нужно решить некоторые технические вопросы.

Лидеры ЕС констатировали, что за два месяца вакцинации страны Евросоюза сделали 29,17 млн прививок от коронавируса, что соответствует примерно 6,4% населения, привитого одной дозой, о чем сообщила глава Еврокомиссии. Перспектива вакцинировать 70% взрослого населения ЕС отодвигается на конец сентября, поэтому саммит постановил приложить усилия для активизации этого процесса, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эпидемиологическая обстановка меняется неравномерно: в 20 странах ЕС наблюдается стабильная ситуация или определенное снижение темпов распространения болезни, однако в семи странах – рост. По ее словам, саммит не принял практических решений о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев.