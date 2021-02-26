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26.02.2021, 16:56

КАРТА | С 1 марта въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 8 стран Европы

 
За последние 14 дней в Эстонии, к сожалению, фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости COVID-19.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (1120,0 ), Сан-Марино (972,3 ↑) и Эстонии (887,75 ↑).

Далее следуют: Монако (649,8 ), Андорра (588,1 ), Словакия (526,0 ), Словения (513,7 ), Латвия (509,5 ), Швеция (435,2 ), Мальта (404,0 ), Франция (398,3 ), Люксембург (365,8 ), Испания (348,4 ), Нидерланды (302,9 ), Италия (289,2 ), Португалия (287,6 ), Венгрия (286,5 ), Литва (261,1 ), Бельгия (244,8 ), Ирландия (231,4 ), Австрия (228,0 ), Польша (226,8 ), Болгария (186,0 ), Швейцария (174,5 ↓), Румыния (171,0 ) и Кипр (169,0 ).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (8,0 ), Лихтенштейне (61,9 ↓), Норвегии (70,0 ), Дании (110,0 ↓), Финляндии (111,5 ), Хорватии (112,0 ), Германии (123,1 ) и Греции (147,9 ).

С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 1 по 7 марта 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.

!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:

* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.

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