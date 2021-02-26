КАРТА | С 1 марта въезд в Эстонию без ограничений разрешен из 8 стран Европы
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Чехии (1120,0 ↑), Сан-Марино (972,3 ↑) и Эстонии (887,75 ↑).
Далее следуют: Монако (649,8 ↓), Андорра (588,1 ↓), Словакия (526,0 ↑), Словения (513,7 ↓), Латвия (509,5 ↓), Швеция (435,2 ↑), Мальта (404,0 ↑), Франция (398,3 ↑), Люксембург (365,8 ↑), Испания (348,4 ↓), Нидерланды (302,9 ↑), Италия (289,2 ↑), Португалия (287,6 ↓), Венгрия (286,5 ↑), Литва (261,1 ↓), Бельгия (244,8 ↑), Ирландия (231,4 ↓), Австрия (228,0 ↑), Польша (226,8 ↑), Болгария (186,0 ↑), Швейцария (174,5 ↓), Румыния (171,0 ↓) и Кипр (169,0 ↑).
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (8,0 ↑), Лихтенштейне (61,9 ↓), Норвегии (70,0 ↑), Дании (110,0 ↓), Финляндии (111,5 ↑), Хорватии (112,0 ↓), Германии (123,1 ↓) и Греции (147,9 ↑).
С 15 января в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 1 по 7 марта 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из Финляндии, Норвегии, Исландии, Дании, Греции, Германии, Хорватии и Лихтенштейна.
!!! При этом стоит помнить, что въезд в некоторые страны ограничен:
* До 25 февраля въезд в Финляндию разрешен только транспортным и медицинским работникам, дипломатам и журналистам. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
* С 29 января Норвегия закрывает границы из-за новых штаммов коронавируса. Ограничения на въезд будут действовать почти для всех иностранцев. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.