ФОТО | Смотрите, какие удивительные фотографии диких животных и птиц можно сделать на простой телефон

Отмеченный различными наградами эстонский фотограф-натуралист Ремо Сависаар в рамках проекта компании Samsung в течение месяца фотографировал дикую природу с помощью нового мобильного телефона Galaxy S21. В результате этого эксперимента ему удалось создать потрясающую галерею фотографий природы, которую можно будет увидеть в марте в Тартуской городской библиотеке имени Оскара Лутса.

“В случае этого проекта важно отметить, что все животные-птицы являются дикими и запечатлены в их естественной среде обитания именно так, как они оказались перед камерой”, — сказал Сависаар.

Например, в галерее есть фото спящей лисы, зимородка и самой маленькой в Европе кукушки. По словам Сависаара, благодаря чудесным видам в древней долине реки Ахья в Таэваскода и заснеженным болотам Эстонии удалось сделать много хороших фотографий.