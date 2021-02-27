Новости
27.02.2021, 10:40

ФОТО | Смотрите, какие удивительные фотографии диких животных и птиц можно сделать на простой телефон

 
„Rebase lähiportree. See foto ei ole lõigatud, vaid looma on pildistatud hästi lähedalt, kasutades telefoni 10x zoomi. Pildistatud Tartumaal.R
Remo Savisaar
Можно ли сделать потрясающие фотографии на простой телефон? “Можно!“ — считает известный эстонский фотограф Ремо Сависаар, который в рамках необычного эксперимента целый месяц провел на природе и фотографировал на мобильный телефон животных и птиц в их естественной среде обитания.

Отмеченный различными наградами эстонский фотограф-натуралист Ремо Сависаар в рамках проекта компании Samsung в течение месяца фотографировал дикую природу с помощью нового мобильного телефона Galaxy S21. В результате этого эксперимента ему удалось создать потрясающую галерею фотографий природы, которую можно будет увидеть в марте в Тартуской городской библиотеке имени Оскара Лутса.

“В случае этого проекта важно отметить, что все животные-птицы являются дикими и запечатлены в их естественной среде обитания именно так, как они оказались перед камерой”, — сказал Сависаар.

Например, в галерее есть фото спящей лисы, зимородка и самой маленькой в Европе кукушки. По словам Сависаара, благодаря чудесным видам в древней долине реки Ахья в Таэваскода и заснеженным болотам Эстонии удалось сделать много хороших фотографий.

Оставить комментарий Читать комментарии