10 интересных и необычных фактов о финно-угорских народах
1. В разных странах мира проживает около 25 млн финно-угров
Сегодня во всем мире на финно-угорских языках, образующих ветвь в составе уральской языковой семьи, говорят примерно 24-25 миллионов человек. Самые распространенные — венгерский, финский и эстонский языки. В отличие от Эстонии, Финляндии и Венгрии, большинство финно-угров живут на территории стран, где государственным языком не является финно-угорский.
2. Финно-угорские народы связаны языковым родством
Согласно теории, тысячи лет назад на древне-уральском языке говорили предки финно-угров, проживавшие где-то в западных предгорьях Уральских гор. Постепенно группы людей, разные по численности, стали отдаляться друг от друга, вследствие чего их язык начинался отличаться от других языков финно-угорской группы. Отличия возникали также за счет лингвистических приобретений из языков других народов, с которыми финно-угры активно контактировали в то время. Например, на эстонский язык во многом повлияли балтийские и германские языки.
Несмотря на это, у финно-угорских народов есть и много общего. Лингвисты нашли в общей сложности 200-300 слов общего происхождения из всех финно-угорских языков. К таким словам относятся, например, природные явления, числа, части тела, а также несколько глаголов. Для всех уральских языков характерны отсутствие категория грамматического рода и обилие флексий.
3. Близкая структура языков повлияла на схожесть финно-угорских народов
Родство уральских языков повлияло на мышление и мировоззрение уральских народов. Это облегчает взаимопонимание, несмотря на культурные различия. По своей природе большинство финно-угорских народов не являются агрессивными: на протяжении всей истории предпринимались попытки мирно сосуществовать с соседями, но под натиском более сильных народов приходилось отступать в целях сохранения своей самостоятельности. Примечательно, что в процессе распада СССР, повлекшего за собой многочисленные кровавые национальные конфликты, на территориях массового проживания финно-угорских народов не пролилось ни капли крови.
4. Общий символ всех финно-угорских народов — крылатая птица с 26 перьями и восьмиконечной звездой
Ежегодно представители разных финно-угорских народов выбирают город, который будет в течение года носить титул “Культурная столица финно-угорского мира”. В этом году этим городом стала Абья-Палуоя, древняя столица Мульгимаа. Города постоянно меняются, они могут быть в разных странах и регионах. Делается это для того, чтобы рассказать всему миру о народах и языках Урала, укрепить финно-угорское единство и способствовать развитию местного населения в финно-угорском мире.
Название культурной столицы сопровождается символической передачей символа — крылатой птицы с восьмиконечной звездой. На ее крыльях 26 перьев, символизирующих 26 финно-уральских народов. К настоящему времени птица побывала в гостях у многих финно-угорских регионах и народах: у сету, удмуртов, венгров, карелов и марийцев, а теперь снова вернулась в Эстонию.
5. Для получения шести оттенков черного ткань пропитывали болотной водой
Самый известный народный костюм в Эстонии — это, безусловно, длинный приталенный кафтан (pikk-kuub) из черного сукна в Мульгимаа, где его носили как мужчины, так и женщины, хотя в других районах Эстонии женщины в основном предпочитали короткие жакеты-куртки. Чтобы получить необходимый оттенок черного цвета для кафтана, коричневую шерстяную пряжу или ткань пропитывали насыщенной железом болотной водой. Одежду часто украшали специальным узором с петельками из красного гаруса (род старинной шерстяной или хлопчатобумажной пряжи).
6. Мульки первыми решили заняться образованием своих дочерей
С конца XVIII века выращивание льна стало одним из важных источников дохода для мульков. Нехватка хлопка из-за гражданской войны в Северной Америке подняла на мировом рынке цены на лен, а доходы от выращивания и продажи льна ускорили как покупку хуторов, так и общий рост благосостояния населения. Мульки умело распорядились нажитым капиталом — они стали инвестировать деньги в образование своих детей, в том числе и девочек, хотя в то время образование было принято давать исключительно старшим сыновьям в семье. Поэтому первые образованные девушки появились именно в Мульгимаа.
7. Чтобы узнать, насколько трудолюбива невеста, жених прятал ключ под кроватью
Исторически финно-угры использовали множество способов узнать о трудолюбии и усердии невесты как до свадьбы, так и во время нее. Например, известно, что эстонские женихи могли тайком подбросить ключ под кровать невесты, а через неделю проверить, там он или нет. Если ключ оказывался на том же месте, куда забросил его жених, это означало, что девушка неряшлива. Мог жених спрятать ключ и в кудель невесты (очищенное волокно льна или шерсти, приготовленное для прядения). Если через несколько дней ключ лежал на прежнем месте, жених решал, что невеста ленива и дальше ухаживать за ней не стоит. А вот в марийском и удмуртском регионах невеста должна была на свадьбе печь блины: иногда ей давали аж четыре сковороды, и она должна была одновременно со всем справиться — и блины приготовить, и не обжечься.
8. Вышивка была не только для красоты, но и служила защитой от сглаза
В те времена, когда одежду шили вручную, старались разнообразить вещи различным декором. Один из самых замысловатых и оригинальных способов украшения одежды — это вышивка. Особенно известна марийская вышивка, прославившая весь край. Вышивка и узоры не только привлекали внимание, но и были волшебным оберегом от всего плохого, что могло случиться с человеком. Кроме того, красный цвет был любимым цветом народных костюмов и других украшений ручной работы. Считалось, что красный цвет защищает от сглаза.
9. Одно место за обеденным столом всегда оставалось пустым
Коми, живущие в предгорьях Урала на границе Европы и Азии, всегда обедали в кругу семьи. Однако за обеденным столом нужно было строго придерживаться определенных правил. Если вдруг кто-то по неосторожности или злонамеренно нарушал эти правила, то сразу же получал в лоб кулаком от хозяина дома. И никто этому не противился, в ссору не вступал. Все понимали, почему так произошло.
У каждого было свое место за столом, но место в священном углу всегда было пустым. Оно принадлежало Богу. Хозяин сидел рядом с Богом, хозяйка — около печи. Кроме того, хозяин всегда имел право “на первую ложку“ — он начинал есть первым и только после этого к обеду приступали все остальные.
Во время обеда у коми не разрешалось ставить на стол локти и болтать ногами. Нельзя было и постоянно держать ложку в руке во время еды. Тот, кто не выпускал ложку из рук, считался ненасытным. При этом нельзя было оставлять ложку на краю тарелки. Коми верили, что в этом случае злые духи могут использовать ложку как мостик и залезть в пищу. Не разрешалось передвигаться за столом во время трапезы, иначе семья в будущем будет настолько большой, что ее будет сложно кормить.
10. Окровавленная дверь северного народа
Вежа — традиционное жилище саамов, малочисленного народа на севере Европы. Вежа представляет собой четырехугольную пирамиду с усеченной вершиной, покрытую сверху древесной корой, шкурами, дерном или хворостом. У вежи было две двери — южная и северная. На южной стене располагалась входная дверь (уккс), открывающаяся наружу. А вот северная дверь (пассь-уккс) называлась священной или кровавой. Она имела ритуальное значение: через нее уходили и возвращались с промысла, пользовались ею только мужчины. Позже на месте ритуальной двери саамы иногда делали окно (иккен), затягивая его рыбьим пузырем, но в целом окно в веже было редкостью. Около северной двери хранились запасы продовольствия и шаманские барабаны и всевозможные фигурки духов. Это было место, к которому строго-настрого запрещалось подходить женщинам, да и мужчины по большей части обходили это “святилище” стороной. Рожали женщины перед южной дверью или у входа в вежу.
Источники:
Eesti Rahva Muuseumi YouTube veebituur
Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb
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