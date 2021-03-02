10 интересных и необычных фактов о финно-угорских народах

Родство уральских языков повлияло на мышление и мировоззрение уральских народов. Это облегчает взаимопонимание, несмотря на культурные различия. По своей природе большинство финно-угорских народов не являются агрессивными: на протяжении всей истории предпринимались попытки мирно сосуществовать с соседями, но под натиском более сильных народов приходилось отступать в целях сохранения своей самостоятельности. Примечательно, что в процессе распада СССР, повлекшего за собой многочисленные кровавые национальные конфликты, на территориях массового проживания финно-угорских народов не пролилось ни капли крови.

Несмотря на это, у финно-угорских народов есть и много общего. Лингвисты нашли в общей сложности 200-300 слов общего происхождения из всех финно-угорских языков. К таким словам относятся, например, природные явления, числа, части тела, а также несколько глаголов. Для всех уральских языков характерны отсутствие категория грамматического рода и обилие флексий.

Согласно теории, тысячи лет назад на древне-уральском языке говорили предки финно-угров, проживавшие где-то в западных предгорьях Уральских гор. Постепенно группы людей, разные по численности, стали отдаляться друг от друга, вследствие чего их язык начинался отличаться от других языков финно-угорской группы. Отличия возникали также за счет лингвистических приобретений из языков других народов, с которыми финно-угры активно контактировали в то время. Например, на эстонский язык во многом повлияли балтийские и германские языки.

Сегодня во всем мире на финно-угорских языках, образующих ветвь в составе уральской языковой семьи, говорят примерно 24-25 миллионов человек. Самые распространенные — венгерский, финский и эстонский языки. В отличие от Эстонии, Финляндии и Венгрии, большинство финно-угров живут на территории стран, где государственным языком не является финно-угорский.

С конца XVIII века выращивание льна стало одним из важных источников дохода для мульков. Нехватка хлопка из-за гражданской войны в Северной Америке подняла на мировом рынке цены на лен, а доходы от выращивания и продажи льна ускорили как покупку хуторов, так и общий рост благосостояния населения. Мульки умело распорядились нажитым капиталом — они стали инвестировать деньги в образование своих детей, в том числе и девочек, хотя в то время образование было принято давать исключительно старшим сыновьям в семье. Поэтому первые образованные девушки появились именно в Мульгимаа.

Самый известный народный костюм в Эстонии — это, безусловно, длинный приталенный кафтан (pikk-kuub) из черного сукна в Мульгимаа, где его носили как мужчины, так и женщины, хотя в других районах Эстонии женщины в основном предпочитали короткие жакеты-куртки. Чтобы получить необходимый оттенок черного цвета для кафтана, коричневую шерстяную пряжу или ткань пропитывали насыщенной железом болотной водой. Одежду часто украшали специальным узором с петельками из красного гаруса (род старинной шерстяной или хлопчатобумажной пряжи).

Название культурной столицы сопровождается символической передачей символа — крылатой птицы с восьмиконечной звездой. На ее крыльях 26 перьев, символизирующих 26 финно-уральских народов. К настоящему времени птица побывала в гостях у многих финно-угорских регионах и народах: у сету, удмуртов, венгров, карелов и марийцев, а теперь снова вернулась в Эстонию.

Ежегодно представители разных финно-угорских народов выбирают город, который будет в течение года носить титул “Культурная столица финно-угорского мира”. В этом году этим городом стала Абья-Палуоя, древняя столица Мульгимаа. Города постоянно меняются, они могут быть в разных странах и регионах. Делается это для того, чтобы рассказать всему миру о народах и языках Урала, укрепить финно-угорское единство и способствовать развитию местного населения в финно-угорском мире.

7. Чтобы узнать, насколько трудолюбива невеста, жених прятал ключ под кроватью

Исторически финно-угры использовали множество способов узнать о трудолюбии и усердии невесты как до свадьбы, так и во время нее. Например, известно, что эстонские женихи могли тайком подбросить ключ под кровать невесты, а через неделю проверить, там он или нет. Если ключ оказывался на том же месте, куда забросил его жених, это означало, что девушка неряшлива. Мог жених спрятать ключ и в кудель невесты (очищенное волокно льна или шерсти, приготовленное для прядения). Если через несколько дней ключ лежал на прежнем месте, жених решал, что невеста ленива и дальше ухаживать за ней не стоит. А вот в марийском и удмуртском регионах невеста должна была на свадьбе печь блины: иногда ей давали аж четыре сковороды, и она должна была одновременно со всем справиться — и блины приготовить, и не обжечься.

8. Вышивка была не только для красоты, но и служила защитой от сглаза

В те времена, когда одежду шили вручную, старались разнообразить вещи различным декором. Один из самых замысловатых и оригинальных способов украшения одежды — это вышивка. Особенно известна марийская вышивка, прославившая весь край. Вышивка и узоры не только привлекали внимание, но и были волшебным оберегом от всего плохого, что могло случиться с человеком. Кроме того, красный цвет был любимым цветом народных костюмов и других украшений ручной работы. Считалось, что красный цвет защищает от сглаза.

9. Одно место за обеденным столом всегда оставалось пустым

Коми, живущие в предгорьях Урала на границе Европы и Азии, всегда обедали в кругу семьи. Однако за обеденным столом нужно было строго придерживаться определенных правил. Если вдруг кто-то по неосторожности или злонамеренно нарушал эти правила, то сразу же получал в лоб кулаком от хозяина дома. И никто этому не противился, в ссору не вступал. Все понимали, почему так произошло.