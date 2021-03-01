На этой неделе самоизоляция не требуется при въезде в Эстонию из 8 европейских стран

За последние 2 недели самый низкий уровень заболеваемости фиксируется в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Дании, Финляндии, Хорватии, Германии и Греции. Поэтому с 1 по 7 марта 2021 года из этих стран можно свободно приезжать в Эстонию, не соблюдая самоизоляцию по прибытии.

На этой неделе ограничения (обязательная 10-дневная самоизоляция или два теста на COVID-19) действуют для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Чехия и Венгрия. Кумулятивный показатель заболеваемости в Ватикане равен нуля, однако при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Соблюдать 10-дневную самоизоляцию по прибытии нужно и прибывающим из Великобритании. Однако, помимо этого, всем, кто приезжает в Эстонию из Соединенного королевства, нужно в обязательном порядке предъявить негативный результат теста на COVID-19 (тест необходимо пройти не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию). Требование не распространяется на детей младше 12 лет. Правило также применяется, если Великобритания была транзитной страной на пути в Эстонию. Период самоизоляции может быть сокращен, если помимо отрицательного результата первого теста, результат повторного проведенного на седьмой день после прибытия и теста также будет отрицательным. Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время.