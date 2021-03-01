10 направлений: в какие города можно улететь из Таллиннского аэропорта

Начиная с 15 января на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Дании, Финляндии, Хорватии, Германии и Греции

Начиная с 13 февраля в Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн.-Пт. – 11:00-18:00; Сб.-Вс. – 07:00-16:00. Кроме того, заведение открыто ранним утром:Чтв.- Пн. 04:00 – 06:30. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тест вместе с выдачей сертификата стоит 40 € евро.

Начиная с 15 января всем людям, которые не хотят в течение 10 дней после прибытия в Эстонию находиться на самоизоляции, следует делать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в страну. Уже находясь в Эстонии, они могут сделать второй тест, но не ранее, чем на шестой день после первого теста, сделанного в иностранном государстве. Человек досрочно освобождается от обязанности 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов отрицательные.

Люди, не сделавшие тест в течение 72 часов до прибытия в Эстонию, могут сделать первичный тест в Эстонии сразу после прибытия в страну и второй тест не ранее, чем через шесть дней после первого теста. 10-дневный срок самоизоляции может быть сокращен в том случае, если результаты обоих тестов будут отрицательными.

Требование 10-дневной самоизоляции не применяется к лицам, в том числе прибывающим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или третьих стран, которые:

* переболели COVID-19 и с момента подтверждения врачом выздоровления прошло не более шести месяцев;

* прошли вакцинацию от COVID-19 и с момента завершения курса вакцинации прошло не более шести месяцев.