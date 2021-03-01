В Антарктиде образовался огромный айсберг. По площади он в 8 раз больше Таллинна!

Площадь айсберга составляет около 1270 км2 (для сравнения, площадь Таллинна — 159 км2).

Ледник является базой исследовательской станции Британской антарктической службы (BAS). Первые две трещины появились здесь в 2016 году, после чего станцию пришлось перенести на 32 км вглубь суши. Новая трещина, названная Северной, не представляла опасности для станции.

“Хотя откол больших частей шельфовых ледников Антарктики — совершенно нормальная часть их существования, настолько крупные разломы остаются довольно редкими и поэтому захватывающими”, — цитирует Live Science Адриана Лакмана, профессора Университета Суонси в Уэльсе.

Сейчас на станции BAS нет людей. За состоянием ледников наблюдают более десятка GPS-мониторов, а также спутники Европейского космического агентства, НАСА и немецкий спутник TerraSAR-X.

Гляциологи пока не знают дальнейшей судьбы айсберга-гиганта: он либо сядет на мель неподалеку от шельфового ледника Бранта, либо начнет автономное плавание в океане.