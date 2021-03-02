ГРАФИК | Сколько нужно денег, чтобы считаться богачом в разных странах мира

Для того, чтобы считаться богачом, необходимо принадлежать к 1% наиболее обеспеченных граждан страны. Согласно недавнему исследованию Knight Frank, сложнее всего это сделать в Монако — для этого ваше финансовое состояние должно оцениваться как минимум в 7,9 млн долларов, пишет Bloomberg. Стоит также помнить, что княжество — одно из немногих государств мира, где у резидентов практически полностью отсутствует обязанность платить подоходный налог.

За Монако следуют Швейцария и Соединенные Штаты, где для включения в ряды самых состоятельных граждан нужно иметь 5,1 млн долларов и 4,4 млн долларов соответственно. На четвертом месте в рейтинге стоит Сингапур — там 2,9 млн долларов уже “достаточно”, чтобы попасть в 1% состоятельных людей.

“Хорошо видно, как налоговая политика стран, занимающих верхние строчки рейтинга, влияет на уровень благосостояния их граждан”, — отмечает глава департамента исследований Knight Frank Лиам Бэйли, добавив, что в США залогом успеха являются масштаб и объем экономики страны.

Результаты исследования еще раз подтверждают увеличивающийся разрыв между самыми богатыми и самыми бедными странами мира в условиях пандемии коронавируса. Например, чтобы попасть в 1% самых богатых людей в Монако нужно в 400 раз больше богатства, чем в Кении, занимающей самую последнюю строчку рейтинга.

По оценкам Всемирного банка, с начала пандемии в Кении за чертой бедности оказалось около 2 млн человек, тогда как совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в прошлом году на 1,8 трлн долларов. Больше всего от пандемии выиграли бизнесмены Илон Маск и Джефф Безос. В последнее время наблюдается стремительный рост числа сверхбогатых людей (состояние не менее 30 млн долларов) в Азиатско-тихоокеанском регионе (Китай и Гонконг), однако больше всего таких богачей по-прежнему живут в США.