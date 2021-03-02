Минус два Тутанхамона: как грабили музеи во время “арабской весны”

Демонстранты вломились в Каирский музей во время столкновений на площади Тахрир в египетской столице 28 января 2011 года, однако о том, что оттуда похитили часть экспонатов, повредив множество других, рассказали лишь позже — поначалу сообщалось, что более сознательные протестующие защитили здание музея, окружив его “живым щитом”, а позже вокруг разместились армейские подразделения. Глава Высшего совета по делам древностей (ВСДД) Египта Захи Хавасс между тем заявлял, что ситуация находится под контролем. В интервью газете “New York Times” он подтвердил случаи разрушения отдельных предметов, но сказал, что все будет отреставрировано. Лишь через две недели после нападения на музей власти подтвердили, что некоторые предметы все же украли.

Бокова назвала экспонаты Каирского музея бесценными не только с научной или финансовой точки зрения. “Культурное наследие Египта, его памятники и артефакты являются частью векового исторического наследия человечества. Невозможно представить себе научную и стоимостную ценность 120 тысяч экспонатов Египетского музея в Каире: они являются выражением культурной идентичности египтян”, — сказано в послании.

“Я официально прошу принять все необходимые меры для защиты сокровищ Египта в Каире, Луксоре и других культурных и исторических центрах по всей стране”, — было написано в обращении.

В начале 2011 года по странам Ближнего Востока и Северной Африки прокатились протесты, оказавшие влияние не только на политическую картину мира, но и на культурную. Волнения привели к разграблению музеев и археологических объектов в Египте и Ливии. В последующие годы в результате гражданских войн на территории Сирии и Ирака будут уничтожены древние памятники архитектуры. Жертвами противостояния станут Пальмира, Хорсабад, Нимруд, Хатра, Босра, старый город Алеппо и Ракки. Вооруженное противостояние в Йемене нанесет поправимый урон столице страны Сане. Но в первые месяцы 2011 года археологи и востоковеды били тревогу из-за разграбления музеев стран севера Африки.

В заявлении Каирского музея говорилось, что украдено 18 артефактов, в том числе, позолоченная статуя фараона Тутанхамона и его же скульптурное изображение с гарпуном.

Захи Хавасс также рассказал, что 70 экспонатов были повреждены, когда вандалы сбросили их на пол. Кадры местного телевидения показывали разбитые витрины, полы музея, усыпанные битым стеклом, и разбросанные объекты. Сообщалось также об уничтожении двух мумий — от них остались черепа — и ограблении кассы.

В опасности оказался не только национальный музей в египетской столице. Российские египтологи, обратившиеся к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой “сделать все возможное дипломатическими и иными путями, чтобы приостановить разграбление и уничтожение уникальных памятников”, указывали, что разграблению подверглись археологическое хранение Мит-Рахина, некрополь Саккара и хранилища некрополя Абусир. 29 января 2011-го мародеры попытались ворваться в здания Коптского музея в Каире и Королевского музея ювелирных украшений в Александрии. На входе в музей под открытым небом в Мемфисе, неподалеку от Саккары, был взломан замок — однако о том, чтобы оттуда было что-то украдено, не сообщалось. Пирамиды в Гизе и Сфинкса тем временем охраняли армейские подразделения.

В сентябре 2011 года “Би-би-си” рассказало об ограблении “Сокровищницы Бенгази” в соседней с Египтом Ливии — 7000 золотых, серебряных и бронзовых монет и других ценных артефактов Древней Греции, Древнего Рима, Византии украли из хранилища Коммерческого банка в Бенгази еще в мае того же года.

Сокровища долгое время хранились в Италии, куда были вывезены во время итальянской оккупации в начале XX века — и были возвращены в 1961 году. Однако, как заявлял директор Музея Триполи Салех Алгаб, монеты, статуэтки и другие объекты никогда не были подвергнуты инвентаризации или сфотографированы.

В августе 2011 года ЮНЕСКО распространила коммюнике, уже касающееся артефактов из Ливии — в нем арт-дилеров просили быть “особенно осторожными относительно объектов из Ливии в нынешних обстоятельствах”. “Опыт показывает серьезную опасность разрушений в периоды социального напряжения”, — говорилось в заявлении генерального директора организации Ирины Боковой. В том же месяце пришло сообщение о разграблении музея Джамахирии в Триполи. “Заявление Боковой опоздало. Ограбление античных городов началось еще в феврале”, — заявил изданию историк-востоковед Николай Сологубовский.

Он рассказал, в частности, что мародеры нашли способ похищать даже наскальные рисунки в пещерах горного массива Акакус — к ним прикладывали шелковую материю, пропитанную специальным химическим составом, в результате чего они переходили на ткань. А античные города Лептис-Магна и Сабрата, по его словам, подверглись бомбежкам со стороны НАТО, но это уже стало началом другой истории — вооруженные конфликты нанесут непоправимый урон руинам городов Древнего мира в последующие годы.