ФОТО | Странное явление в Венеции: обычно наводнения, но теперь пересохшие каналы

В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу. По Венеции будет сложнее передвигаться и многим местным жителям, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством.

В Гранд-канале — самой большой протоке между островами венецианской лагуны — вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал.

Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.

Из-за пандемии коронавируса улицы Венеции по-прежнему почти пусты, однако туристы в городе все же есть.

Намного чаще в Венеции можно увидеть вот такие сцены. Это фото было сделано на площади Сан-Марко в ноябре 2019 года, когда в городе произошло самое сильное наводнение за последние 50 лет.

Мэр города Луиджи Брунгаро заявлял, что в резких перепадах воды виновато глобальное потепление.



