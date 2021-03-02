Ученые рассказали, как пандемия повлияла на поведение туристов

“Пандемия значительно повлияла на туристов, они подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением. В частности, путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они скорее предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать те места, которые хорошо знают”, — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Tourism Research.

Кроме того, в связи с угрозой заразиться COVID-19 многие стали испытывать дискомфорт в общественных местах — особенно в людных торговых центрах и ресторанах.

Ученые также обнаружили, что туристы, которых особенно сильно пугает COVID-19, более других склонны к национализму и ксенофобии. Они отдают предпочтение людям, похожим на них, и избегают иностранцев.

“Пандемия окажет долгосрочное психологическое воздействие на людей. Понимание новой картины мира и умение к ней приспособиться станет ключевым фактором для успеха турбизнеса в новых реалиях”, — говорится в исследовании.