ВИДЕО | На шестом по величине острове в мире проснулся вулкан

Вулкан высотой 2460 метров над уровнем моря расположен в северной части острова Суматра, в 60 км к юго-западу от города Медан. В конце 2010 года впервые после 400-летнего перерыва он проснулся и стал выбрасывать столбы пепла и дыма. С тех пор вулкан извергается почти каждый год. В 2016 году из-за выбросов горячего газа при извержении погибли минимум семь человек. Выбросы пепла периодически заставляют авиакомпании, чьи рейсы пролегают через этот регион, изменять маршрут