Представлен рейтинг самых счастливых стран мира 2021 года(2)
Аналитики сравнили данные рейтинга World Happiness Report с различными метриками здоровья (длительность жизни, доступность и качество медицинских услуг, физическая активность населения, распространенность проблем со зрением и др.). Сопоставление этих показателей помогло сформировать список, пишет портал Тонкости Туризма.
Первое место заняла Исландия, за ней следуют Швейцария, Швеция, Норвегия и Австралия. Также в десятку попали Финляндия, Испания, Нидерланды, Люксембург и Япония.
В рейтинге World Happiness Report Финляндия лидирует, однако доступность и качество медицинских услуг здесь ниже, чем у стран первой пятерки Lenstore. А вот Исландия опережает всех по этому показателю, что и позволяет ей возглавить рейтинг самых счастливых.
Эксперты подчеркивают, что ощущение счастья напрямую зависит от распространенности и доступности медицинских услуг.