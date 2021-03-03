Представлен рейтинг самых счастливых стран мира 2021 года

Аналитики сравнили данные рейтинга World Happiness Report с различными метриками здоровья (длительность жизни, доступность и качество медицинских услуг, физическая активность населения, распространенность проблем со зрением и др.). Сопоставление этих показателей помогло сформировать список, пишет портал Тонкости Туризма .

Первое место заняла Исландия, за ней следуют Швейцария , Швеция , Норвегия и Австралия . Также в десятку попали Финляндия , Испания , Нидерланды , Люксембург и Япония .

В рейтинге World Happiness Report Финляндия лидирует, однако доступность и качество медицинских услуг здесь ниже, чем у стран первой пятерки Lenstore. А вот Исландия опережает всех по этому показателю, что и позволяет ей возглавить рейтинг самых счастливых.