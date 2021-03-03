"Границы России по-прежнему закрыты": "вакцинных туристов" из Европы пока не пустят

О "прививочном туризме" стали говорить несколько месяцев назад, когда стало понятно, что в обозримой перспективе "противоядия" от COVID-19 в мире на всех не хватит. В России первым о планах организовать туры для желающих вакцинироваться объявил туроператор "Интурист". В начале февраля гендиректор компании Виктор Тополкараев сказал, что "Интурист" получает соответствующие запросы от иностранных граждан, причем речь идет о группах свыше 100 человек. "В основном интерес проявляют путешественники из азиатского региона и Южной Америки", — сказал Тополкарев.

Однако пока шансов у этого проекта немного. В первую очередь из-за проблематичности самой процедуры въезда. В настоящий момент попасть в РФ могут граждане из 21 страны, с которыми открыто авиасообщение: Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Греция и Сингапур.

Остальным нужно иметь уважительную причину. Категории граждан из "закрытых" стран, которым разрешен въезд в РФ, определены специальным постановлением правительства. К ним относятся дипломатические работники и члены их семей, иностранные специалисты, опекуны и попечители, а также те, кто въезжает для получения медицинских услуг.

Но пересечение иностранцем российской границы не означает доступа к антиковидному препарату. "Для нас безусловный приоритет — вакцинация граждан РФ", — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.