Рига рискует утратить роль центра авиасообщения стран Балтии. Им может стать Вильнюс
“Европейский регион в настоящее время наиболее пострадал в мире, наблюдается наибольшее снижение объема авиаперевозок. В настоящее время средний объем авиаперевозок в Европе составляет лишь 34% от объема 2019 года”, — сказал Городцов.
Он также отметил, что Латвия, которая является одним из 41 государства-члена Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, занимает восьмое место по размеру падения в сфере воздушного транспорта. “Мы в числе стран, которые больше всего пострадали по этой причине. В настоящее время количество пассажиров упало более чем на 90%. Бывают дни, когда в Латвию прибывают только 150 пассажиров. Это два самолета. Это только показывает, что ситуация у нас намного хуже, чем в среднем по Европе ”, — сказал Городцов.
Директор отметил, что наибольшее падение — на 76% — сейчас у бюджетных авиакомпаний, у классических оно составляет 67%, а у грузовых перевозчиков отмечен рост на 5% по сравнению с 2019 годом.
По словам Городцова, есть определенные опасения, что Вильнюс может перенять у Риги статус балтийского центра авиасообщения. “Прошлым летом, поскольку Литва была немного более терпимой к передвижению, были месяцы, когда количество пассажиров, обслуживаемых в Вильнюсе, превышало количество пассажиров, обслуживаемых в аэропорту “Рига“”, — сказал он.
Глава АГА добавил, что запрет прямых рейсов не достигает своей цели, потому что в любом случае можно прилететь с пересадкой, а затем приехать в Латвию на автомашине. “Это просто лишает наш бизнес прибыли и ухудшает ситуацию для аэропорта “Рига”. Мы должны смотреть на то, что делают наши ближайшие соседи, и действовать разумно, чтобы не потерять свои завоеванные позиции ни сейчас, ни в будущем”, — сказал Городцов.
Он также подчеркнул, что если пассажир приобрел билет, это, по сути, договор между ним и авиакомпанией, которая не может расторгнуть этот договор без причины. Поэтому, если прямые рейсы запрещены, airBaltic вынуждена переводить пассажиров на рейсы конкурентов.
Городцов отметил, что в настоящее время более-менее регулярное воздушное сообщение из Латвии осуществляется в Амстердам и Вильнюс.
Амстердам является важным центром воздушного транспорта, что вызывало большие проблемы в период, когда список запрещенных для поездок стран менялся. Вильнюс стал транзитным пунктом, поскольку из Вильнюса отправляется больше рейсов, чем из Риги, включая рейсы в третьи страны — Минск, Киев и другие направления.
“В отдельные дни можно улететь и в другие крупные города: Париж, Франкфурт, Хельсинки, но эти рейсы выполняются несколько раз в неделю, а не так, как до кризиса — несколько раз в день”, — добавил Городцов.
Он также упомянул, что важным пунктом назначения была ранее Великобритания, где проживает много граждан Латвии. “Планировалось, что туда возобновят полеты Ryanair и Wizzair, но после решения правительства временно запретить полеты в Великобританию с 11 февраля этого, конечно, не произошло”, — добавил Городцов.
По его словам, объем авиаперевозок в Латвии в настоящее время настолько минимален, что обеспечивает поддержание квалификации различных категорий авиационного персонала лишь на минимальном уровне.
“Для многих сотрудников аэропортов, авиакомпаний, технического обслуживания и авиадиспетчеров АГА их квалификация зависит от того, продолжают ли они выполнять свои обязанности регулярно и без перерывов. То же самое касается инфраструктуры и флота самолетов. Самолет нельзя поставить за забором, чтобы он там год постоял. Если самолет помещен на долгосрочное хранение, потребуется большая подготовка к техническому обслуживанию, чтобы вернуть его в рейсы. Это работа нескольких недель, которая требует больших ресурсов, поэтому авиакомпании стараются постоянно менять самолеты, чтобы они периодически двигались. В соцсетях мы иногда видим сообщения о том, что, например, вылетает большой пассажирский лайнер, а в салоне находится пара пассажиров. Авиакомпании делают это потому, что выгоднее пустить самолет в рейс полупустым или почти пустым, чем ставить его в долгий простой”, — сказал Городцов.
Он также добавил, что как только экономика начнет восстанавливаться, все центры технического обслуживания будут заполнены в одно мгновение, но отрасль не готова к тому, чтобы большей части флота одновременно делать техобслуживание. “С этим невозможно справиться. Поэтому важно, чтобы минимальный объем летной активности для самолетов в Латвии сохранялся. В идеале он должен был бы увеличиваться”, — сказал глава Агентства гражданской авиации Латвии.