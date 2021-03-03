Рига рискует утратить роль центра авиасообщения стран Балтии. Им может стать Вильнюс

Он также подчеркнул, что если пассажир приобрел билет, это, по сути, договор между ним и авиакомпанией, которая не может расторгнуть этот договор без причины. Поэтому, если прямые рейсы запрещены, airBaltic вынуждена переводить пассажиров на рейсы конкурентов.

Глава АГА добавил, что запрет прямых рейсов не достигает своей цели, потому что в любом случае можно прилететь с пересадкой, а затем приехать в Латвию на автомашине. “Это просто лишает наш бизнес прибыли и ухудшает ситуацию для аэропорта “Рига”. Мы должны смотреть на то, что делают наши ближайшие соседи, и действовать разумно, чтобы не потерять свои завоеванные позиции ни сейчас, ни в будущем”, — сказал Городцов.

По словам Городцова, есть определенные опасения, что Вильнюс может перенять у Риги статус балтийского центра авиасообщения. “Прошлым летом, поскольку Литва была немного более терпимой к передвижению, были месяцы, когда количество пассажиров, обслуживаемых в Вильнюсе, превышало количество пассажиров, обслуживаемых в аэропорту “Рига“”, — сказал он.

Директор отметил, что наибольшее падение — на 76% — сейчас у бюджетных авиакомпаний, у классических оно составляет 67%, а у грузовых перевозчиков отмечен рост на 5% по сравнению с 2019 годом.

Он также отметил, что Латвия , которая является одним из 41 государства-члена Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, занимает восьмое место по размеру падения в сфере воздушного транспорта. “Мы в числе стран, которые больше всего пострадали по этой причине. В настоящее время количество пассажиров упало более чем на 90%. Бывают дни, когда в Латвию прибывают только 150 пассажиров. Это два самолета. Это только показывает, что ситуация у нас намного хуже, чем в среднем по Европе ”, — сказал Городцов.

“Европейский регион в настоящее время наиболее пострадал в мире, наблюдается наибольшее снижение объема авиаперевозок. В настоящее время средний объем авиаперевозок в Европе составляет лишь 34% от объема 2019 года”, — сказал Городцов.

Амстердам является важным центром воздушного транспорта, что вызывало большие проблемы в период, когда список запрещенных для поездок стран менялся. Вильнюс стал транзитным пунктом, поскольку из Вильнюса отправляется больше рейсов, чем из Риги, включая рейсы в третьи страны — Минск, Киев и другие направления.

“В отдельные дни можно улететь и в другие крупные города: Париж, Франкфурт, Хельсинки, но эти рейсы выполняются несколько раз в неделю, а не так, как до кризиса — несколько раз в день”, — добавил Городцов.

Он также упомянул, что важным пунктом назначения была ранее Великобритания, где проживает много граждан Латвии. “Планировалось, что туда возобновят полеты Ryanair и Wizzair, но после решения правительства временно запретить полеты в Великобританию с 11 февраля этого, конечно, не произошло”, — добавил Городцов.

По его словам, объем авиаперевозок в Латвии в настоящее время настолько минимален, что обеспечивает поддержание квалификации различных категорий авиационного персонала лишь на минимальном уровне.

“Для многих сотрудников аэропортов, авиакомпаний, технического обслуживания и авиадиспетчеров АГА их квалификация зависит от того, продолжают ли они выполнять свои обязанности регулярно и без перерывов. То же самое касается инфраструктуры и флота самолетов. Самолет нельзя поставить за забором, чтобы он там год постоял. Если самолет помещен на долгосрочное хранение, потребуется большая подготовка к техническому обслуживанию, чтобы вернуть его в рейсы. Это работа нескольких недель, которая требует больших ресурсов, поэтому авиакомпании стараются постоянно менять самолеты, чтобы они периодически двигались. В соцсетях мы иногда видим сообщения о том, что, например, вылетает большой пассажирский лайнер, а в салоне находится пара пассажиров. Авиакомпании делают это потому, что выгоднее пустить самолет в рейс полупустым или почти пустым, чем ставить его в долгий простой”, — сказал Городцов.

Он также добавил, что как только экономика начнет восстанавливаться, все центры технического обслуживания будут заполнены в одно мгновение, но отрасль не готова к тому, чтобы большей части флота одновременно делать техобслуживание. “С этим невозможно справиться. Поэтому важно, чтобы минимальный объем летной активности для самолетов в Латвии сохранялся. В идеале он должен был бы увеличиваться”, — сказал глава Агентства гражданской авиации Латвии.