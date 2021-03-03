Где погулять, когда все закрыто: парк Эстонского музея под открытым небом можно посещать, несмотря на ограничения

“Для жителей Таллинна это красивое и легко доступное место всего в 15 минутах езды от центра города, где, несмотря на закрытые хозяйственные постройки, можно получить культурные впечатления”, — сказал член правления Эстонского музея под открытым небом Танель Веремаа, добавив, что на большой открытой площади достаточно места, чтобы держаться на безопасном расстоянии друг от друга и проводить день на свежем воздухе.

Помимо знакомства с архитектурой, желающие могут поиграть в игру по ориентированию, в которой пастушок Таавет решает отметить в один день все весенне-зимние праздники народного календаря. Руководство к игре можно скачать с сайта музея или спросить в кассе.

Посетители музея могут также загрузить бесплатное приложение NUMU на свои смарт-устройства, в котором есть аудиогид и интерактивная приключенческая игра.

Кроме того, открыта таверна Колу в соответствии с установленными ограничениями. Парк музея под открытым небом открыт для посетителей со вторника по воскресенье.