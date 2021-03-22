Эстонка после десяти лет жизни за границей: возвращение домой было похоже на переезд в очередную незнакомую страну

Еще во время учебы в Шотландии Сабина решила поучаствовать в международной программе по обмену студентами и поехала в Чехию. “Находясь в Праге, у меня была возможность изучать несколько предметов, к которым я испытывала повышенный интерес — например, фотография и театр. Общественный транспорт для студентов там очень дешевый. Я изучала различные сайты, как, например, Tripadvisor, и сама составляла маршруты прогулок, побывав во многих интересных, но не особо популярных туристических местах — к примеру, в музее миниатюр.

По словам Сабины, в Шотландии ей понравилось больше всего. “Там очень открытые люди. Они принимали все мои идеи, оказывая мне большую поддержку”.

После того как Сабина, будучи еще школьницей, целое лето провела в горах Норвегии, она решила, что очень хочет посмотреть мир, увидеть как можно больше интересного, познакомиться с разными культурами, традициями и обычаями. У нее не было цели попасть в какую-то конкретную страну, поэтому она подала заявку в Центр волонтеров и стала смотреть, где есть свободные места. “Через несколько недель после того как мне исполнилось 18 лет, я оказалась в аэропорту Афин. Правда, перед поездкой в ​​Грецию мне пришлось уговорить учителей, чтобы они меня отпустили и я могла полгода заниматься школьными делами по интернету, что было не так распространено в середине 2000-ых годов. Например, я взяла с собой книги из обязательной программы, читала их там и писала сочинения. Домой вернулась к экзаменам”.

По словам Сабины, каждая страна, где она жила за последние десять лет, оставила в ее сердце неизгладимый след.

После школьного опыта международной работы в горах Норвегии, Сабина отправилась в Грецию по учебной программе обмена студентами Erasmus. Но перед тем, как вернуться в Эстонию, девушка успела еще поучиться в Шотландии, поработать учителем в Болгарии, пройти стажировку в Сербии, окончить курсы в Чехии и поучаствовать еще в нескольких проектах в разных европейских странах. Получив такой колоссальный опыт, по возращении в Эстонию Сабина устроилась на работу в Департамент по делам образования и молодежи в качестве специалиста по проектам стратегического сотрудничества Erasmus+. Теперь, вдохновляя своими яркими рассказами, она помогает молодым людям из нашей страны отправиться по обмену в университеты других стран.

Благодаря преподавателю курса по театру я побывала как минимум на дюжине разных театральных поставок от экспериментальных спектаклей до балета и кукольного театра.

Кроме того, в рамках годового фотографического проекта я решила заснять все остановки метро в Праге. Я взяла за правило не просто ехать до нужного мне места, а выходить на каждой остановке и исследовать окрестности. Цель заключалась в том, чтобы узнать город как можно лучше. Время шло, но я изучила все 54 остановки”.

Германия

В Германии, в историческом регионе Швабии, Сабину больше всего поразило то, как люди сортируют мусор — по круглой или плоской форме. Но, например, пластиковый стаканчик из-под йогурта смять и сдать в отсек “круглого” мусора в Швабии не разрешается.

Болгария

В Болгарию Сабина попала по программе Comenius. Девушка должна была преподавать языки в одном из местных профессиональных училищ, специализирующихся на туризме и кулинарии. “Для меня изучение болгарского языка имело решающее значение, так как трудно ожидать, что другие будут уважать вас, если вы не потрудитесь адаптироваться к их языку и культуре. Я всегда пыталась узнать, как отмечаются местные праздники. Например, Пасху я постаралась провести по всем болгарским традициям. Как и полагается, в полночь я пошла в церковь. Заранее в интернете прочитала необходимую информацию — поиск в GOOGLE выдал, что на службу надо обязательно принести свою свечку. Ну, я и принесла — большую свечку в красивой стеклянной баночке с чудесным апельсиновым ароматом. В церкви я, конечно, увидела, что у всех были другие свечи — длинные, тоненькие, светло-коричневые. Я заметила, как некоторые посмеялись надо мной. Но я хотя бы попробовала!

Израиль