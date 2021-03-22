Эстонка после десяти лет жизни за границей: возвращение домой было похоже на переезд в очередную незнакомую страну
После школьного опыта международной работы в горах Норвегии, Сабина отправилась в Грецию по учебной программе обмена студентами Erasmus. Но перед тем, как вернуться в Эстонию, девушка успела еще поучиться в Шотландии, поработать учителем в Болгарии, пройти стажировку в Сербии, окончить курсы в Чехии и поучаствовать еще в нескольких проектах в разных европейских странах. Получив такой колоссальный опыт, по возращении в Эстонию Сабина устроилась на работу в Департамент по делам образования и молодежи в качестве специалиста по проектам стратегического сотрудничества Erasmus+. Теперь, вдохновляя своими яркими рассказами, она помогает молодым людям из нашей страны отправиться по обмену в университеты других стран.
По словам Сабины, каждая страна, где она жила за последние десять лет, оставила в ее сердце неизгладимый след.
Как все начиналось
После того как Сабина, будучи еще школьницей, целое лето провела в горах Норвегии, она решила, что очень хочет посмотреть мир, увидеть как можно больше интересного, познакомиться с разными культурами, традициями и обычаями. У нее не было цели попасть в какую-то конкретную страну, поэтому она подала заявку в Центр волонтеров и стала смотреть, где есть свободные места. “Через несколько недель после того как мне исполнилось 18 лет, я оказалась в аэропорту Афин. Правда, перед поездкой в Грецию мне пришлось уговорить учителей, чтобы они меня отпустили и я могла полгода заниматься школьными делами по интернету, что было не так распространено в середине 2000-ых годов. Например, я взяла с собой книги из обязательной программы, читала их там и писала сочинения. Домой вернулась к экзаменам”.
Шотландия
По словам Сабины, в Шотландии ей понравилось больше всего. “Там очень открытые люди. Они принимали все мои идеи, оказывая мне большую поддержку”.
Чехия
Еще во время учебы в Шотландии Сабина решила поучаствовать в международной программе по обмену студентами и поехала в Чехию. “Находясь в Праге, у меня была возможность изучать несколько предметов, к которым я испытывала повышенный интерес — например, фотография и театр. Общественный транспорт для студентов там очень дешевый. Я изучала различные сайты, как, например, Tripadvisor, и сама составляла маршруты прогулок, побывав во многих интересных, но не особо популярных туристических местах — к примеру, в музее миниатюр.
Благодаря преподавателю курса по театру я побывала как минимум на дюжине разных театральных поставок от экспериментальных спектаклей до балета и кукольного театра.
Кроме того, в рамках годового фотографического проекта я решила заснять все остановки метро в Праге. Я взяла за правило не просто ехать до нужного мне места, а выходить на каждой остановке и исследовать окрестности. Цель заключалась в том, чтобы узнать город как можно лучше. Время шло, но я изучила все 54 остановки”.
Германия
В Германии, в историческом регионе Швабии, Сабину больше всего поразило то, как люди сортируют мусор — по круглой или плоской форме. Но, например, пластиковый стаканчик из-под йогурта смять и сдать в отсек “круглого” мусора в Швабии не разрешается.
Болгария
В Болгарию Сабина попала по программе Comenius. Девушка должна была преподавать языки в одном из местных профессиональных училищ, специализирующихся на туризме и кулинарии. “Для меня изучение болгарского языка имело решающее значение, так как трудно ожидать, что другие будут уважать вас, если вы не потрудитесь адаптироваться к их языку и культуре. Я всегда пыталась узнать, как отмечаются местные праздники. Например, Пасху я постаралась провести по всем болгарским традициям. Как и полагается, в полночь я пошла в церковь. Заранее в интернете прочитала необходимую информацию — поиск в GOOGLE выдал, что на службу надо обязательно принести свою свечку. Ну, я и принесла — большую свечку в красивой стеклянной баночке с чудесным апельсиновым ароматом. В церкви я, конечно, увидела, что у всех были другие свечи — длинные, тоненькие, светло-коричневые. Я заметила, как некоторые посмеялись надо мной. Но я хотя бы попробовала!
Израиль
“Израиль — это страна, которая больше всего дала мне возможность познакомиться с местными обычаями. В один декабрьский полдень я сидела в зале банка, заполненном людьми, и ждала своей очереди, чтобы заплатить за аренду квартиру. Вдруг я вижу, как все клиенты и работники банка резко встают и дружно выходят из помещения. Зал опустел за пару секунд. В замешательстве я тоже пошла на улицу посмотреть, что вообще происходит. Только выйдя из банка, я вспомнила, что во время Хануки до заката принято зажигать свечи — это традиция, которую все чтят. Затем сотрудники банка раздали всем желающим бесплатный суфганийот — сладкую булочку, похожую на пончик, которую в Израиле принято есть на праздник Ханука.
Изучение языков
За десять лет “странствий” Сабина научилась говорить на многих языках, ведь иногда, останавливаясь в маленьких городках, где местные жители совсем не говорили на английском, необходимо было как-то с ними общаться. “Я свободно говорю на английском и немецком языках, но довольно хорошо владею еще и болгарским, потому что у меня была потрясающая учительница. Смешной факт: в том болгарском городе, где я жила, при населении в 180 тысяч человек было всего четыре иностранца (вместе со мной). Все местные жители так и говорили: “О, ты иностранка! Я знаю еще трех!” Еще я немного говорю на чешском и греческом языках”.
Домой в Эстонию
“Десять лет — довольно большой срок для молодого человека, и в какой-то момент я перестала понимать, почему я так живу. Поэтому отправила свое CV в нашу крупную эстонскую компанию Transferwise (переименованный в Wise), вернулась домой и проработала там первые полтора года”.
Сейчас Сабина уже несколько лет живет в Эстонии, но шутит, что до сих пор привыкает к оседлому образу жизни. “Сначала было тяжело. Ведь когда я уезжала, Skype только начинал работать. А теперь я вернулась в Эстонию, а тут столько всего. У меня даже не было ID-карты, я и не знала, что с ней можно так много всего сделать. Я никогда ничего не подписывала дигитально. В Департаменте полиции и погранохраны я даже спросила, нет ли у них какой-нибудь брошюры, что с этим всем делать”.
“Я рассматривала возвращение в Эстонию как переезд в очередную зарубежную страну. Но мне потребовалось два года, прежде чем я сделала клиентскую карточку сети магазинов Selver, потому что я не люблю заниматься такими вещами. На покупку декоративной подушки ушло чуть больше времени, ведь прожив всю жизнь так, чтобы все вещи умещались в одном чемодане, я не могла понять, зачем покупать что-то настолько бессмысленное? Мой внутренний мир меняется медленно”, — смеется Сабина.