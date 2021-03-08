Путешествие из Эстонии в Грецию во время коронавируса: туристов совсем нет, все закрыто, гулять без разрешения нельзя

“Греческие каникулы“ — эти магические слова у многих ассоциируются с райскими островами, затерянными в Средиземном море, с прекрасными песчаными пляжами и пальмами, вкусной едой, музыкой и гостеприимством. Самое главное, что в Греции постоянно светит солнце (по крайней мере, намного больше, чем у нас в Эстонии). Вовсе не удивительно, что многие жители нашей страны перед каждой зимой пакуют вещи и на своих автодомах отправляются в длительное путешествие на юг.

“Мы так и сделали, но чуть позднее”, — рассказывает Мийна. “К моменту, когда мы отправились в Грецию, на юг улетели уже не только аисты, но и все те смельчаки, которые, несмотря на пандемию коронавируса, решили не дожидаться лыжного сезона, а продлить свое лето в теплых краях. Мы уехали в Грецию в январе, проехали 4000 километров по территории 12 стран, насмотрелись по дороге и на снег и на минусовую температуру.

Заключенные в раю



Прежде всего мы стали выяснять, как в это сложное время другие иностранные

Прежде всего мы стали выяснять, как в это сложное время другие иностранные туристы передвигаются по Греции. Оказалось, что за впечатлениями в основном все отправились на острова, но никто даже не представлял, какой ценой это путешествие достанется — ценой собственной свободы! Дело в том, что после введения чрезвычайной ситуации власти запретили тем, кто отправился на острова, возвращаться на материк. Нам рассказали десятки историй о людях, которые застряли на том или ином острове на несколько месяцев только потому, что полиция не разрешала им покинуть это место. Может показаться, что подобная ловушка на острове — это псевдопроблема, но весь смысл путешествия на машине заключается именно в свободе передвижения.





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