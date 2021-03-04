04.03.2021, 10:15
В Чехии ввели строгие ограничения из-за COVID-19: о путешествиях и речи быть не может
Photo by Dmitry Goykolov on Unsplash
В Чехии начали действовать жесткие правила карантина. Так власти пытаются сдержать распространение вируса, пишет портал 34travel.me.
С понедельника жителям запрещено покидать свои районы (кроме случаев, когда нужно идти на работу или ухаживать за родственниками). Закрывают магазины, которые не продают товары первой необходимости, детские сады и школы для детей с инвалидностью.
Параллельно правительство запускает вакцинацию в стране. Около 5000 доз вакцины Чехия уже получила от Израиля, 100 000 должно прийти от Франции в середине марта.
За все время в Чехии зарегистрировано почти 1 270 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки – 12 000 новых.