ФОТО | В Латвии цветет самая большая в мире коллекция крокусов

Как мы уже когда-то писали, Янис Рукшанс занимается садоводством и крокусами с 12 лет и весна – его любимое время года. Имя этого латвийского селекционера цветов известно во всем мире – ему принадлежит самая большая коллекция крокусов — около 1700 образцов.

Янис даже написал книгу об этих цветах – "Мир крокусов" – которая была удостоена премии Латвийской Академии наук за выдающиеся достижения в области биологии. Кроме того, его работа была отмечена наградой Кабинета министров, Крестом признания и орденом Трех звезд (за вклад в восстановление независимости Латвии).

В прошлом году Янис Рукшанс выпустил еще одну книгу – "В поисках скрытых сокровищ", в которой можно узнать о его приключениях в поисках новых растений. А у Гуны Рукшане новая книга выйдет совсем скоро – ее будущее название "Сила сада".

К сожалению, из-за COVID-19 Янис и Гуна были вынуждены отказаться от пяти намеченных на 2020 год экспедиций, и в этом году, похоже, произойдет тоже самое. Но неделю назад селекционеры сняли с клумб с цветами укрывной материал, который использовали зимой и теперь воздух в теплице наполняется медовым ароматом цветков крокуса, а великолепный ковер цветов только радует глаз.

"Каждый день в теплице расцветают все новые и новые крокусы, новые гибриды, которые ждут своих поклонников. Самые необычные растения появляются после скрещивания видов крокусов с желтыми и синими цветками, а также некоторые виды среднеазиатских крокусов", - рассказывает Гуна.

Кстати, Рукшаны регулярно проводят садовые фестивали в честь тех или иных растений. И даже в нынешнем году, несмотря на трудные времена, они пока не готовы отказаться от сложившейся традиции.

К сожалению, из-за закрытых границ и ограничений, вызванных коронавирусом, у жителей Эстонии не возможности полюбоваться всей этой весенней красотой. Но будем надеяться, что в ближайшее время ситуация улучшится и уже летом мы сможем навестить Рукшаны. Например, на 13 июня этого года намечен День пионов, а на 1 августа – день флоксов.