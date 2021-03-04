Испания вводит карантин для въезжающих из 10 стран

Помимо ЮАР и Бразилии, в перечень теперь входят Колумбия, Перу и 8 африканских государств: Ботсвана, Танзания, Замбия, Гана, Коморы, Зимбабве, Кения и Мозамбик. Ограничение связано с тем, что в этих регионах обнаружены новые штаммы коронавирусной инфекции.

Карантин должен длиться 10 дней, но он может быть сокращен до недели, если путешественник сдаст тест и результат окажется отрицательным, пишет портал Тонкости Туризма. Покидать место изоляции можно, чтобы купить лекарства и продукты или по какой-то другой уважительной причине.

“Туристические агентства, туроператоры и транспортные компании должны проинформировать путешественников об этих мерах в начале процесса продажи билетов в Испанию”, — сказано в официальном распоряжении испанских властей.

Ограничение будет действовать две недели начиная с 8 марта.